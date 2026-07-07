Son Mühür- İzmirli güne yine su kesintisi ile başladı. 07 Temmuz 2026 tarihli İZSU kesintisine bakacak olunursa, hem planlı bakım hem de arıza sebepli birçok mahalleyi etkileyecek kesintiler meydana geliyor. Neyse ki bazıları kısa süreli arızalar ama hazırlıksız yakalanmak her zaman can sıkıcı.

İşte İZSU’nun yayımladığı o liste ve detaylar:

Planlı bakım ve altyapı çalışmaları

Karabağlar (Sarıyer Mahallesi): İzmir genelinde sürdürülen içme suyu şebekelerinin iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında; arızalı branşmanların yenilenmesi amacıyla yürütülecek altyapı çalışmaları sebebiyle, 13.06.2026 Cumartesi gününden başlayarak 28 gün boyunca (Pazar günleri hariç), 13:00 - 16:00 saatleri arasında 3 saat süreli su kesintisi yapılacaktır.

Güncel ve anlık arıza kesintileri

Foça (Atatürk, Fevzipaşa, İsmetpaşa Mahalleleri): 07.07.2026 saat 08:23 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana şebeke hattı vana arızasıdır.

Seferihisar (Mersin Alanı Mahallesi): 07.07.2026 saat 08:43 ile 09:43 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana boru arızası nedeniyle Cumhuriyet Caddesi ve çevresine su verilmemektedir.

Tire (TOKİ Konutları): 07.07.2026 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana boru arızası sebebiyle Hasan Tahsin ve Toros Caddeleri ile TOKİ bölgesi kesintiden etkilenmektedir.