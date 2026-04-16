Son Mühür/ Osman Günden- Narlıdere Belediyesi’nin Tarihi Yukarıköy’de büyük ses getirmesi beklenen yeni sosyal tesisi Narista Hayat, açılış için gün sayarken son dakika kararıyla kapılarını kapatmak zorunda kaldı. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da eğitim kurumlarına yönelik düzenlenen hain saldırılar, İzmir’deki açılış planlarını bir kenara itti.

Belediye, 17 Nisan Cuma günü yapılması planlanan töreni, yaşanan acı olaylar nedeniyle belirsiz bir tarihe ertelediğini duyurdu.

"Eğitim yuvalarına saldırı kabul edilemez"

Narlıdere Belediyesi, yaptığı resmi açıklamayla saldırılara yönelik sert bir tepki koydu. Çocukların ve okulların hedef alınmasını insanlık dışı olarak gören belediye sözcüleri, Türkiye’yi yasa boğan bu olaylar karşısında eğlence ya da açılış yapmanın mümkün olmadığını belirterek açılışın ertelendiğini bildirdi. Açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dilerken, yaralılar için de acil şifalar dileklerinde bulunuldu.

Her şey tamamdı

Belediye Başkanı Erman Uzun’un göreve gelmesiyle hız kazanan "toplumcu belediyecilik" anlayışının son halkası olan Narista Hayat, Yukarıköy’ün tarihi dokusunu modern bir kahve konseptiyle buluşturacaktı. Zincir mağazaların neredeyse yarı fiyatına kaliteli kahve sunma vaadiyle yola çıkan tesis, sadece Narlıderelilerin değil, tüm İzmirlilerin ve özellikle de gençlerin yeni durağı olmayı hedeflemişti. Alınan son kararla birlikte açılış tarihinin ertelenmesiyle bu hedefler de bir süreliğine ertelenmiş oldu.

Başkan Erman Uzun’un "Yukarıköy’e hayat verecek" sözleriyle tarif ettiği tesisin akıbeti, ülke gündemindeki kötü günlerin geçmesinin yas sürecinin ardından netleşecek.

Ne olmuştu?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş şehirlerinde okullara saldırı gerçekleşmiş ve öğrenci, öğretmenler ve okul görevlilerinden çok sayıda yaralanan ve hayatını kaybeden vatandaşlar olmuştu. Üst üste gerçekleşen hain saldırıların ardından öğretmenler iş bırakmış, bu saldırıları protesto etmişti.

