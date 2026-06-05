AK Parti cephesi, kamuoyunda uzun zamandır "vatandaşlık maaşı" tabiriyle tartışılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) üzerindeki yasama faaliyetlerine hız verdi. Sosyal devlet ilkesi gereği yoksul kesimlerin elinden tutmayı öngören bu önemli yasal düzenlemenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetlerine ara verip tatile girmeden hemen önce yasalaşması ve uygulanmaya başlaması hedefleniyor.

Ekonomim Raporuna Göre Taslak Hazır

Sürecin bürokratik ilerleyişine dair çarpıcı bilgiler Ekonomim muhabiri Canan Sakarya'nın haberiyle ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre, taslağın mali ve sosyal altyapısını kurmakla görevlendirilen Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı teşkilatlarının hazırladığı etki analizi araştırmaları eksiksiz bir şekilde tamamlandı. İki bakanlığın ortaklaşa yürüttüğü bu hesaplama ve projelendirme sürecinin ardından top yasama organına geçti. AK Parti Meclis Grubu'nun, resmi yasa teklifini hazırlamak ve genel kurula sevk etmek amacıyla gelecek haftadan itibaren çalışmalara başlayacağı duyuruldu.

İzmir İçin Bölgesel Bazda Destek

Üzerinde çalışılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi, Türkiye'deki sosyal yardım algoritmasını baştan aşağı yeniliyor. Yeni mevzuata göre, geliri yetersiz olan her aileye aynı standart miktar üzerinden ödeme yapılmayacak. Desteklerin tek bir rakam yerine, bölgesel bazda değişkenlik gösterecek şekilde belirlenmesi öngörülüyor. İlgili yasal düzenlemenin meclise gelmesinden önce, İzmir genelinde ve kentin tüm ilçeleri özelinde halkın sosyoekonomik durumunu mercek altına alan geniş çaplı bir etki analizi çalışması yapıldı. Şehrin farklı bölgelerindeki barınma, gıda ve ulaşım gibi temel geçim göstergeleri tek tek analiz edildi.

Etki Analizleri Neyi Belirleyecek?

İzmir ve diğer illerde gerçekleştirilen bu hassas etki analizinden doğan istatistiksel sonuçlar, vatandaşlara ödenecek desteklerin ana çerçevesini belirleyen yegane unsur olacak. Bir ilçedeki ailenin yaşam maliyeti ile diğerindeki arasındaki farklar gözetilerek, hanenin gelirini o bölgenin asgari geçim şartlarına yükseltecek oranda bir "vatandaşlık maaşı" bağlanacak. Meclis tatile çıkmadan önce sistemin yasalaşmasıyla birlikte, dar gelirli aileler ihtiyaçlarına en uygun olan, adil ve bilimsel verilere dayanan bu yeni destek modelinden faydalanmaya başlayacak.