Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından verilen "Ağır Seviye Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyonu" sürecini başlattı. Program kapsamında görevlendirilen 110 itfaiye personeli, afet bölgelerindeki müdahale kapasitesini ve koordinasyonunu uluslararası standartlara çıkarmak amacıyla zorlu eğitimlerden geçiyor.

Eğitimlerin ilk aşamasında ekiplere harita okuma, GPS ve pusula kullanımı gibi kritik konularda uygulamalı dersler veriliyor. Büyük depremlerin ardından iletişim altyapısının çökebileceği senaryolar üzerinden ilerleyen çalışmalarda, itfaiyecilerin yalnızca koordinat bilgisiyle belirlenen noktalara en kısa sürede ulaşması hedeflendi.

İletişim kesilse bile koordinatla yön bulacaklar

Eğitimleri yürüten İzmir İl AFAD Müdürlüğü Arama Kurtarma Teknisyeni Ali Savaşer, baz istasyonlarının çalışmadığı kriz anlarında koordinat bilgisinin hayati önem taşıdığını belirtti. Paylaşılan konumlar sayesinde görev karmaşasının önüne geçildiğini ifade eden Savaşer, ekiplerin doğrudan hedefe yönelerek zaman kaybını en aza indirdiğini söyledi.

İzmir İtfaiyesi Eğitim Şube Müdürü Ömer Selçuk ise bu sürecin sadece bir belge almaktan ibaret olmadığını vurguladı. Selçuk, standartlaşan eğitimler sayesinde afet sahasında disiplinli ve planlı bir çalışma ortamı kurulacağını kaydetti.

Enkaz altı arama ve tahkimat eğitimi geliyor

Saha tatbikatlarında pusula ve GPS kullanarak belirlenen koordinasyon noktalarını başarıyla bulan ekipler, yön bulma ve alan yönetimi becerilerini geliştirdi. Programın devamında itfaiyecilere enkaz altı arama, canlı kurtarma ve tahkimat gibi ağır saha müdahale teknikleri aktarılacak.

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 110 personel, afetlerde görev alacak ağır seviye arama kurtarma ekibinin ana kadrosunu oluşturacak.