Son Mühür/ Beste Temel- Türkiye’nin dört bir yanından gelen siyah kuşak adayları Altındağ Atatürk Spor Kompleksi’nde buluştu.

Ringde ter döken yüzlerce sporcu, bir yandan üst dereceye geçmek için tekniklerini sergiledi, diğer yandan tribünleri dolduran ailelerin nefes kesen heyecanına ortak oldu. Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun düzenlediği Siyah Kuşak Dan Sınavları bu yıl Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Ege Bölgesi ile sınırlı kalmayan dev organizasyona tam 600 sporcu katılım sağladı.

Kürsüde değil, sahada atılan adımlardı öne çıkan. Sporcuların hünerlerini yakından inceleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sınav alanını gezerek gençlerle tek tek sohbet etti.

"Çocuklarını suçtan koruyan tüm ailelerin önünde eğiliyorum"

Sınav stresi salona yayılmışken tribünlere seslenen Başkan Ömer Eşki, konuşmasında protokol kalıplarını bir kenara bıraktı. Gençliğin karşı karşıya kaldığı sokak tehlikelerine ve madde bağımlılığına dikkat çeken Eşki, ailelerin spora verdiği desteği kelimenin tam anlamıyla "hayat kurtarıcı" olarak niteledi.

Fedakar anne babalara özel olarak teşekkür eden Eşki, çocuklarını salonlara taşıyan velilerin Türk toplumundaki en büyük savunma hattı olduğunu vurguladı. Genç sporculara da seslenen Bornova Belediye Başkanı, spordan kopmamaları yönünde tavsiyelerde bulundu; ailenin ve disiplinin önemini hatırlattı.

Federasyondan yerel yönetime destek teşekkürü

Alanda hazır bulunan Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkan Danışmanı ve Sınav Gözlemcisi Ramazan Akçadağ, Türk taekwondosunun dünyadaki yükselişine değindi. Bu yıl hem Avrupa hem de Dünya şampiyonalarında kulüpler ve milli takım düzeyinde rekor başarılara imza atıldığını hatırlatan Akçadağ, bu ivmenin tesadüf olmadığını aktardı.

Sürdürülebilir başarının arkasında yerel yönetimlerin sunduğu imkanlar yatıyor. Akçadağ, kusursuz ev sahipliği ve spora sunduğu olanaklar nedeniyle Bornova Belediyesi’ne ve Başkan Ömer Eşki’ye teşekkürlerini iletti.