Son Mühür- Geçtiğimiz yıl başlanan Gece Kermesi yeni sezonun kapılarını açtı. Konak Belediyesi'nin gerçekleştirdiği kermes Karantina Meydanı'nda yerini aldı. Kadın emeğini ön plana çıkaran ve kadın üreticinin bütçesine destek sağlayan Gece Kermesi yaz boyunca her perşembe 19.00 - 22.30 saatleri arasında açık olacak.

El emeği ürünleriyle katılan kadınlar, el yapımı çantalardan örgü işlerine, takıdan hediyelik eşyaya binlerce el işini tezgahlarına serdi ve ilk günden oldukça ili gördü. Yaz akşamlarının vazgeçilmez yerlerinden Konak Karantina bu güzel uygulamaya ev sahipliği yaptı. Vatandaşın eşi dostu ile güzel vakit geçirdiği bu pazar kadın üreticiye de destek oldu.

"Tüm komşularımız kermesimize bekliyoruz”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu pazara vatandaşı davet etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Yaz boyu sürecek kermesimiz başladı. Kadın emeğini desteklemek isteyen tüm komşularımız kermesimize bekliyoruz”

Konak Belediyesi’nin Gece Kermesi’nde tezgah açan kadınlar ise memnuniyetlerini şu cümlelerle dile getirdi:

Nimet Akkaş: “Kermese çok hazırlandık, çok emek verdik. Sağ olsun belediye başkanımız kermeslerle bize destek oluyor. Teşekkür ediyoruz.”

Zekiye Köse: “Nilüfer Hanım sayesinde burada çok mutluyum; ürünlerimi satmaya geldim. Allah razı olsun, çok teşekkürler.”

Saniye Nazife Dinarlı: “Bize bu imkanı sağladığı için Nilüfer Hanım’a çok teşekkürler. Bütçemize katkıda bulunmaya çalışıyoruz”

Hülya Günel: “Geçen sene de Karantina’da kermese katılmıştım. Ürünlerimizin hepsi el emeği. Herkes gelsin, görsün çok isterim. Hem kadınların bütçelerine katkı hem de ileride daha büyük adımlar atabilmeleri için destek.”