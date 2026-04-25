Son Mühür / Dikili’de mavi yolculuk için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün girişimleriyle birlikte İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) iş birliğiyle başlatılan seferler, kış mevsimin gelmesiyle birlikte durmuştu. Baharın gelmesiyle birlikte Dikili- Midilli seferleri 1 Mayıs Cuma günü yeniden başlatılacak.

Başkan Kırgöz duyurmuştu

Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Genel Müdürü Murat Orhan ile bir araya gelen Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "1 Mayıs Cuma günü başlayacak Dikili-Midilli seferlerimizin hazırlıklarını değerlendirip, sezon buyunca sorunsuz ilerlemesi için planlamalarımızı yaptık. Geçtiğimiz yıl esnafımıza ve turizmimize önemli katkı sağlayan bu iş birliğinin bu sezon da güçlenerek sürmesini hedefliyoruz. Dikilimize hayırlı olsun" açıklamalarında bulunmuştu.

Bu yıl da yoğun ilgi bekleniyor

Midilli ve Dikili arasında yapılacak seferlerde modern ve hızlı deniz otobüsleri kullanılacak. Hat, İDO tarafından işletilecek. Sefer takviminin netleşmesinin ardından İzmirli tatilcilerin Midilli seferlerine geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Dikili ve Midilli arasında yapılacak seferlerin turizme de bir hayli katkıda bulunacağı ifade ediliyor.