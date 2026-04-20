İzmir Dikili posta kodu 35980 olarak uygulanıyor. İzmir şehir merkezi ile Dikili arası mesafe ise yaklaşık 120 kilometre. Karayoluyla bu yolculuk 1 saat 30 dakika ile 1 saat 45 dakika arasında sürüyor. Aşağıda yol tarifinden toplu ulaşım seçeneklerine, harita konumundan mahalle bazlı posta kodlarına kadar tüm detayları bulabilirsin.

İzmir Dikili posta kodu kaç?

Dikili ilçe merkezi için genel posta kodu 35980. Ancak Dikili, merkez mahallelerin yanı sıra 20'den fazla köy ve beldeden oluştuğu için her yerleşim biriminin kendine ait posta kodu bulunuyor. Cumhuriyet, İsmetpaşa, Atatürk, Barbaros, Gazipaşa, İslam ve Ada mahalleleri ilçe merkezinin ana yerleşim bölgeleri arasında yer alıyor.

Bademli, Çandarlı yakınındaki Denizköy, Kabakum, Salihler, Nebiler, Yahşibey, Kızılçukur ve Çağlan gibi köylerde farklı posta kodları kullanılıyor. Kargo ve posta gönderiminde mahalle veya köy bazında doğru kodu bulmak için PTT'nin resmi sitesinden (postakodu.ptt.gov.tr) sorgulama yapılması tavsiye ediliyor. Doğru posta kodu gönderinin hızlı ulaşması için kritik önem taşıyor.

İzmir Dikili arası kaç km?

İzmir şehir merkezi (Konak) ile Dikili arası karayolu mesafesi yaklaşık 120 kilometre. Özel araçla bu mesafe normal trafik koşullarında 1 saat 30 dakika ile 1 saat 45 dakika arasında kat ediliyor. Yaz aylarında sahil turistik yoğunluğu yolculuk süresini bir miktar uzatabiliyor.

Dikili'nin diğer bölgelere olan uzaklıkları da merak ediliyor. Dikili-Bergama arası yaklaşık 30 kilometre, Dikili-Ayvalık arası 39 kilometre, Dikili-Aliağa arası 60 kilometre. Adnan Menderes Havalimanı ile Dikili arası mesafe 150 kilometre civarında olup araçla yaklaşık 2 saat sürüyor. İstanbul'dan Dikili'ye ulaşım yeni otoyolla 410-415 kilometre, Ankara'dan ise yaklaşık 660 kilometre.

İzmir Dikili yol tarifi nasıl?

Özel araçla Dikili'ye ulaşmanın en pratik yolu O-30 otoyolu ve ardından D550 karayolunu kullanmak. İzmir merkezden yola çıkan sürücü; Konak, Bayraklı, Karşıyaka ve Çiğli'yi geçtikten sonra Menemen-Aliağa hattını takip ederek İzmir-Çanakkale karayoluna giriyor. Bu yol Bergama kavşağını geçtikten sonra Dikili tabelasıyla sola dönülerek tamamlanıyor.

Toplu ulaşımda en yaygın seçenek İzmir Otogarı'ndan kalkan Dikili Seyahat otobüsleri. Otogar'ın ilçe katından her saat başı hareket eden seferler Menemen ve Aliağa güzergâhını izleyerek yaklaşık 1 saat 45 dakikada Dikili'ye varıyor. Daha ekonomik bir alternatif arayanlar ise İZBAN banliyö hattıyla Aliağa'ya gidip, buradan 837 numaralı ESHOT belediye otobüsüne aktarma yapabiliyor. Bu hattın ilk otobüsü sabah 05.35'te, son otobüsü gece 23.00'te hareket ediyor.

Dikili harita konumu ve çevresi

Dikili, coğrafi olarak 39°05' kuzey enlemi ve 26°53' doğu boylamı üzerinde konumlanıyor. İzmir'in en kuzeyindeki sahil ilçesi olan Dikili; batısında Ege Denizi, kuzeyinde Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, doğu ve güneyinde ise Bergama ile çevrili. Midilli (Lesvos) Adası'na sadece 18 kilometre uzaklıkta bulunan Dikili Limanı, Türkiye'den Yunan adalarına feribot seferi yapılan sayılı noktalardan biri.

Google Haritalar veya Yandex Harita gibi uygulamalarda "Dikili, İzmir" yazılarak ilçenin detaylı haritasına ulaşmak mümkün. İlçe sınırları içinde kaplıcalarıyla ünlü Nebiler Kaplıcası, Atarneus Antik Kenti, Bademli Ekoloji Kampüsü ve Çandarlı Kalesi gibi pek çok tarihi-doğal çekim noktası yer alıyor. Bu konum Dikili'yi hem yerel turistler hem de yurt dışından gelen ziyaretçiler için cazip bir rota haline getiriyor.