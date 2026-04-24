İzmir, 2026 yılı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Yarışın ilk etabı gerçekleştirilecek olup, 26 Nisan Pazar günü kentin batı aksında geniş çaplı trafik düzenlemesi uygulamaya konulacak.

Çeşme’den Selçuk’a uzanan etap!

Yarışın 1. etabı, Çeşme’den başlayarak Selçuk’a kadar devam edecek. Sabah saat 09.00 itibarıyla başlayacak trafik kısıtlamaları, etap tamamlanana kadar yaklaşık 13.30’a kadar sürecek.

Yetkililer tarafından, kapanmaların sabit değil kademeli olacağını vurgulandı. Bisikletçilerin geçişinin ardından yolların kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açılacağı ifade edildi.

Hangi yollar kapanıyor?

Organizasyon güzergahı boyunca birçok ana arter ve bağlantı yolu geçici olarak trafiğe kapatılmış olacak. Sürücüler için kapanacak hatlarda belli oldu. O hatlar ise; Çeşme Kalesi – Alaçatı yolu, Germiyan – Zeytinler – Barbaros hattı, İYTE Kavşağı – Urla güzergahı, İçmeler – Özbek – Uğur Mumcu Kavşağı, Güzelbahçe – Seferihisar hattı, Doğanbey, Ürkmez, Gümüldür, Özdere, Ahmetbeyli ve Pamucak üzerinden Selçuk bağlantısı olarak açıklandı.

Şehir merkezi etki alanı dışında!

Yapılan açıklamaya göre düzenlemenin sadece batı aksında uygulanacağı açıklandı. Konak, Bornova ve Alsancak gibi şehir merkezi bölgelerinde herhangi bir yol kapanışı olmayacağı belirtildi.