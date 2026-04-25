Yıllar süren bekleyişin ardından Formula 1 Türkiye'ye geri dönüyor. Özellikle efsanevi 8. virajıyla pilotların ve seyircilerin unutulmazları arasında yer alan İstanbul Park, daha önce 2020 ve 2021 sezonlarında organizasyona kusursuz bir ev sahipliği yapmıştı. Bu tarihi anlara tribünden tanıklık etmek isteyen vatandaşlar şimdiden Formula 1 Türkiye bilet fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

FORMULA 1 BİLET FİYATLARI NE KADAR, TAM LİSTE AÇIKLANDI MI?

Formula 1 bilet fiyatları henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak fiyatlar genellikle seçilen tribünün konumuna, hafta sonu paketinin kapsamına ve VIP erişim gibi özel olanaklara göre değişiyor. F1 bilet fiyatları, yetkili kurumların yapacağı resmi açıklamanın ardından belli olacak.

FORMULA 1 TÜRKİYE BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği 2026 Türkiye Grand Prix biletleri şu an için henüz satışa çıkmadı. 2026 Formula 1 sezonunun mart ayının ilk haftasında başlaması planlanırken, yarışın Türkiye ayağına dair takvim ve organizasyon detayları üzerinde çalışmalar sürüyor. Takvimin tamamen kesinleşmesinin ardından yetkili bilet satış firmaları tarafından resmi satış takvimi paylaşılacak.

FORMULA 1 BİLETİ NASIL ALINIR? F1 BİLETİ NEREDE SATILACAK?

Biletler resmi olarak satışa açıldığında, belirlenen yetkili dijital platformlar üzerinden satın alınabilecek. Yarışa gitmek isteyen vatandaşlar sisteme giriş yaptıktan sonra ülke ve pist seçimi olarak İstanbul Park'ı işaretleyerek ana tribün, viraj veya genel giriş alanlarından birini tercih edebilecek. Kişisel bilgilerin girilmesi ve ödeme adımlarının tamamlanmasıyla birlikte dijital biletler taraftarların e-posta veya mobil uygulamalara yönlendirilecek. Öte yandan yetkililer, F1 biletlerinin yoğun talep nedeniyle dakikalar içinde tükenebileceğini hatırlattı.