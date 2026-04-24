Son Mühür/ Emine Kulak- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, göreve geldikten sonra 2 yıl boyunca yaptığı hizmetleri anlattı.

Toplantıda Eşki’nin yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Bornova İlçe Başkanı Münir Demir, partililer, STK temsilcileri ve vatandaş yer aldı.

“Kurumlara öncülük etmek için kutup yıldızını motto seçtik”

Kutup yıldızını motto olarak seçtiklerini söyleyen Eşki, “Aday adaylığından beri Bornova’da 3 tane alanda dönüşüm yapmak istedik. Bunlar temel değişimlerdi. Kentsel dönüşüm, yeşillenme, dijitalleşme anlamında hedeflerimiz oldu. Bunlar bütün belediyelerin takip etmesi gereken hedefler olmalı. Biz de bütün kurumlara öncülük etmek için kutup yıldızını kendimize motto seçtik. 2 yılda çok yoğun emek verildi” dedi.

Belediye Başkanı Eşki 2 yılda yapılan çalışmaları tek tek şu şekilde anlattı;

“Araç filomuzda 27 aracımız var”

“Belediyeciliğin temelinde yol, temizlik gibi temek kavramlar var. Bunların üzerine biz de dijitalleşmeyi hedefledik. Rekor sayılabilecek kadar asfalt serimi yapıldı. Ege üniversitesi, Muhiddin Erel Caddesi, Atatürk Mahallesi 513 sokak yenilenen bazı sokak ve caddelerimiz. 2 bin 54 noktada parke döşemesi ve yol yama yaptık. 3 tane yeni kavşak yaptık. Bal kavşağı, Pınarbaşı küçük kavşak, 41 tane yeni sokağı trafiğe açtık. 20 bin ton yeni sokak asfalt serimi yapıldı. 16 tane sokağımızda beton yol çalışması yapıldı. Ana caddelerimizde ışıklandırma, kentsel dönüşüm modelleri, kameralandırma yapıldı. 159 sokak Bornova’daki her sokak ışıl ışıl olacak. Yollar güveni hale geldi. Pınarbaşı caddesindeki yol artık Bornova’nın nazar boncuğu gibi oldu. Araç filomuzu güçlendirmeye çalıştık. 27 yeni aracımız var. 18 satın alındı, 9 tanesi ise hibe. Temizlik belediyenin en ana işi. 365 personel ile yoğun temizlik süreci yaşıyoruz. Çöp arabalarının arkasına kamera sistemi getiriyoruz.”

“Belkahve şirketi kurduk”

“Çöp yükü var. Sanayi kenti olduğu söylenir ve atık politikamız olması gerektiğini düşündük. Belkahve şirketi kurduk. Şirketimiz Ayakkabıcılar sitesinde ilk sınavını verdi. Bir yangında 1 ton suyun tüketildiği durumlar oluyordu. Buralara tesis kurduk. Bu atıkları organize edip enerjiye dönüştürüyoruz. Hacimli atık geri dönüşüm tesisini hayata geçirdik. En temel işlerden bir tanesi doğal alanlar. Fidanlığımızda çok yatırım yaptık. Artılarını gelecek günlerde göreceksiniz. Kendi mobilyalarımızı kendimiz üretmeye başladık. Devlet okullarında ve parklarda vatandaşlarla buluşturduk. Nihal salonunu yeniledik. Merkez ve Çamdibi pazaryerini yeniledik.”

Fırın denetimlerinin nedenini açıklandı

“2 yıllık dönem içerisinde 189 hektarlık bir alanın planlanması yapıldı. Ege Üniversitesi Hastanesi karşısında gerekli imar değişiklikleri yapıldı. Bornova’nın batı ve doğu aksını, Kuzey ve Güney aksına alıp Bornova’yı bütünleştirmek istedik. Sarı köprüde yaptığımız imar değişikliği ile biz bir yolun yapımını istedik. Bornova’nın en fazla kullanılan en güzel yolu olacak. Zabıta biriminde ise personel sayısını arttırdık. 14 bin iş yerinde denetim yapıldı. Pınarbaşı ve Altındağ zabıta noktalarını açtık. 213 fırına düzenli denetim yapıldı. Tek dikkat ettiğimiz şey fakirin fukaranın tek yiyebildiği şey ekmek. Hiç değilse bunu temiz yesinler istedik. Yaptığımdan mutlu olduğum işlerden bir tanesi. 5 bin 959 iş yerine ruhsat verdik. Akıllı şehir yönetimi ve koordinasyon merkezi kurduk. Sosyal yardım en güçlü kaslarımızdan bir tanesi. Cumhuriyet’in temel prensibine uygun olarak vatandaşlarımızın yanında olmak istedik. 7 kent market açtık. Daha geriye giderek, geleneksellerimizden faydalanarak duayen belediyecilerin adını verdik.”

Gülşah Durbay Gençlik Merkezi açıldı

“3 kent lokantasını Bornova halkı ile buluşturduk. Amacımız esnafını işini bölmeyecek ihtiyaç sahiplerimize ulaşmaktı. 4 bin 352 haneye kent kasap ile kaliteli ve sağlıklı et ulaştı. Geçen dönem kapatılan gençlik merkezini yeniden açtık. Öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılayan Gülşah Durbay Gençlik Merkezi açıldı. 256 bin kişi güne sıcak çorbayla başladı. Bornova Metro, Stadyum Metro gibi 4 noktada sıcak çorba dağıtımı yapıldı. 8 bin beslenme paketi dağıtıldı. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evine sıcak yemek ulaştırıldı. 17 bin 607 vatandaşın kapısını çaldık. 6 bin 253 öğrenciye BELGEM’de ders verdik. Öğrenci sayısı 3 katına çıktı.”

2. reçel şenliği yakın zamanda

“Hoş geldin bebek projesi götürüyoruz. 3 bin 800 oyuncak bağışı yapıldı. Oyuncak kütüphanesi kurduk. Bornova’da yaşamanın artısını organize ettik. Yüzde 50’ye varan sağlık destek kartı oluşturduk. Doğa ile uyumlu süreç yönetmeye çalıştık. 7 kent bostanı açtık. Yıllık 288 ton üretim ile yaklaşık 11 milyon TL ev ekonomisine katkı sağladı. Bu pazarda zabıta denetimi de enflasyon da yok. Dönemin sonuna kadar 3 bin aileye ulaşmayı amaçlıyoruz. Bin 19 çeşit atalık tohum, 73 bin 500 tohum dağıtımı yapıldı. Bornova lalesi yeniden kendi topraklarında. Coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Bornova’da ekolojik kimlik oluşmasında çok önemli bioçeşitlilik envanteri hayata geçti. 575 park sayımız var. Mobil atık kurduk. AB destekli Stormlog projesini kurduk. 5 ton buğday desteği hayvancılık yapan vatandaşlarımıza dağıttık. Misket üzümüne 6 yeni bağ kurduk. Tohum takas şenliklerimiz devam ediyor. Türkiye’nin ilk reçel şenliği yaptık. Birkaç ay sonra 2. Sini hayata geçireceğiz.”

“Mayıs ayında Özgür Özel Bornova’ya gelecek”

“Abide-i Hürriyet parkını hayata geçirdik. Bu çalışma bittikten sonra hakkını verdim mi diye merak ettim. İstanbul’a İlber Ortaylı’ya gittim. Hata yapmış mıyım, nasıl olmuş diye sordum. ‘Bir eksik kalmış’ dedi. Nedir diye sordum. ‘Bu açılışı İlber Ortaylı yapması gerekiyordu’ dedi. Türkiye’nin tarihi için stratejik yer Kıbrıs. Rauf Denktaş da Türkiye’nin ortak değeri. Kıbrıs Parkı ve Napan Cafe açtık. Bu ülke için Kıbrıs çok önemli. Pump Tarck Parkı hayata geçti. Pist kısmı bitti, park kısmı da bitecek. Büyükşehir’e ait alan vardı. Biz o alana Işıkken Tır garajını hayata geçirdik. Sarnıç Mescid-i Aksa Cami’nin temeli Genel Başkanımız Özgür Özel ile temelini atmıştık. Camii’nin inşaatı bitti. Mayıs ayı içerisinde de Genel Başkanımızla birlikte bir Cuma namazında açmış olacağız. Arap deresi köprüsü ve çevresini düzenledik. Daramalar Köşkü’nde Levant Kafe’yi hayata geçirdik. Dijital ikizi Bornova’da tam anlamıyla hayata geçirdik.”

“Her şey gelip geçici ama Bornova miras projesi…”

“Kamera takip, dijital takip sistemimiz işliyor. Yol sorunlarına hızlı çözüm için çalışıyoruz. Yol ve kavşak simülasyonumuz var. Dijital ikiz tabanlı akıllı kent yönetim platformu kurduk. Arama kurtarma ekibi kurduk. Depremde en olumsuz durum ortaya çıkacak kaos. Devlet kurumlarının geç gelmesinden dolayı kaos oluşuyor. Bütün ülkelerde arama kurtarma faaliyetlerini ordu yönetir. Ama biz kendi arama kurtarma ekibimizi kurduk. 3 su tankerimizi yomaya dönüştürdük. Şuana kadar söylediğim her şey gelip geçici olabilir ama Bornova miras projesi ile tarihsel alt yapıyı koruma altına aldığımızı düşünüyorum. Bornova Belediyesi’nin şehir tiyatrosu var. İlerleyen zamanlarda da en modern tiyatronun temelini atacağız. Vatandaşlarımızı bizim yaptığımız etkinliklere güveniyor ama katılım sağlıyor.”

“Türkiye’nin AB’ye girmesi gerektiğini düşünüyorum”

“Geçmişten gelen bir geleneği var Bornova’nın. Her alanda vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor. Bornova’da dershanelerimizle, iftarlarla, etkinliklerle ulaşmadığımız hane kalmamıştır diye düşünüyorum. Bornova kent konseyini kurduk. 2 sene içerisinde Avrupa Birliği ile çok fazla görüşme yaptık. Türkiye’nin AB’ye girmesi gerektiğini düşünüyorum. AB süreci bizim ve geleceğimizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Demokrasi ve yönetişim tescili için çalıştık. Bornova’nın 20 yılına hakimim 20 yılına da talibim demiştim. Bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Bornova’da vefa var. Kamil Okyay Sındır, Gülşah Durbay, Şaban Acarbay, Güney Temiz’in isimleri Bornova’daki kurumlara verildi. Avrupa Enerji kentleri yönetim kuruluna seçildik.”

Sunum sonrası Eşki ile fotoğraf çekilen CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, "CHP bu ülkenin kurucu partisidir. Kıymetli temsilcilere sahiptir" dedi.