İzmir Marşı'nın 2009 yılında yayımlanan "Doğum Günü Partisi" adlı çocuk albümünde yer alan versiyonu, Spotify, Apple Music, Deezer ve Anghami gibi platformlarda We Play Şarkıcıları adıyla listelenmiş. Aynı albüm içinde "Mutlu Yıllar Sana", "Ali Babanın Çiftliği", "Bak Postacı Geliyor" ve "Yaşasın Okulumuz" gibi klasik çocuk şarkıları da bulunuyor.

We Play Şarkıcıları kimdir?

We Play Şarkıcıları, sahnede beraber çıkan tek bir grubu tanımlamıyor. Bu isim, çocuk albümleri ve eğitim odaklı şarkı derlemeleri için bir araya getirilmiş seslendirmeci ekibinin ortak künyesi. Türkiye'de pek çok prodüksiyon şirketi, çocuklar için hazırlanan stüdyo kayıtlarında bu tarz çatı adlar kullanıyor; sanatçıların tek tek tanıtılması yerine projeye ait kolektif bir marka tercih ediliyor.

Bu yüzden albüm kapaklarında ya da platform künyelerinde solist isimleri çıkmıyor, doğrudan "We Play Şarkıcıları" yazıyor. Kayıtlarda çocuk koroları, profesyonel seslendirmenler ve enstrüman icracıları görev alıyor; ancak bireysel kredi listesi paylaşılmıyor.

İzmir'in dağlarında çiçekler açar şarkı sözleri telifli mi?

İzmir Marşı'nın söz ve bestesi resmi kaynaklarda anonim olarak geçiyor. Marşın kökeni 1914 Kafkas Cephesi'ne dayanıyor; "Kafkasya dağlarında çiçekler açar" dizesiyle başlayan ilk hâli, Kurtuluş Savaşı sonrası "İzmir'in dağlarında" şeklinde yeniden düzenlenmiş. Bestecisi olarak öne sürülen isimler arasında İzzettin Hümayi Elçioğlu bulunsa da kesin bir belge yok. Düzenleyen isimler arasında Muammer Sun da geçiyor.

We Play Şarkıcıları kaydı ise marşın 2009 tarihli yeni bir yorumu. Şarkı sözleri telif kapsamında olmadığı için çeşitli sanatçılar (Haluk Levent dahil) tarafından defalarca seslendirildi. Ancak bu spesifik kayıt, prodüksiyon şirketinin mülkiyetinde bulunduğu için sözlerin bütününü dijital ortamda yeniden yayımlamak yerine Spotify, YouTube Music veya Apple Music üzerinden dinlemek tercih ediliyor.

İzmir Marşı neden bu kadar popüler?

Marş, 9 Eylül kutlamaları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 19 Mayıs törenleri ve milli maçlarda en sık çalınan eserlerden biri. Nihavend makamındaki yapısı, akılda kalıcı melodisi ve "Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa" nakaratıyla nesilden nesle aktarılıyor. We Play Şarkıcıları yorumu ise 39 saniyelik kısa formatıyla özellikle anaokulu ve ilkokul etkinliklerinde tercih edilen bir kayıt.

Şarkı sözlerinin tamamına ulaşmak isteyenler, marşı resmi platformlardan dinleyerek hem doğru sözlere hem de orijinal yorumuna erişebilir.