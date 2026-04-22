Dikili Nebiler Aşıklar Şelalesi, tek bir şelaleden ibaret değil. Girişte karşılaşılan ana şelalenin yanı sıra yarım saatlik bir patika yürüyüşüyle ulaşılan Ece Çağlayanı ve Sümeyra Şelalesi de rotanın vazgeçilmez durakları. Deniz seviyesinden 271 metre yükseklikteki ana şelaleye 86 basamaklı ahşap merdivenden iniliyor. Suyun döküldüğü noktada oluşan küçük gölette tatlı su kaplumbağaları ve balıklar yaşıyor.

Aşıklar Şelalesi efsanesi nedir?

Şelalenin adını taşıdığı hikaye yüzyıllardır dilden dile aktarılıyor. Rivayete göre peri padişahının kızı Sümeyra, civar köylerden Yörük Ali'ye gönlünü kaptırıyor. Peri padişahı kızını bir ölümlüye vermek istemeyince iki aşık çaresiz kalıyor. Nebiler vadisindeki koca çınarın altında her gün gizlice buluşan sevgililer, askerler geldiğinde çınar yarılarak onları içine alıyor. O anda ettikleri duayla Tanrı ikisini şelaleye dönüştürüyor. Kızını sonsuza kadar kaybeden peri padişahı ise yukarıdaki mağaraya kapanarak sürekli gözyaşı döküyor. Bu mağara bugün Ağlayan Mağara olarak biliniyor.

Nebiler Şelalesi'ne nasıl gidilir?

Özel araçla gidecekler Dikili-Ayvalık karayolunu takip edip Nebiler-Gökçeağıl Köyü tabelasından sağa dönmeli. Yaklaşık 3 kilometre sonra şelale tabelası karşınıza çıkıyor ve 800 metre daha ilerleyince tesise ulaşılıyor. İzmir merkezden mesafe yaklaşık 128 kilometre. Toplu taşımayla gelmek isteyenler Dikili'den Ayvalık yönüne giden minibüsle Nebiler sapağına kadar ulaşabilir, kalan yol için taksi ya da otostop tercih edilebilir.

Dikili Aşıklar Şelalesi giriş ücreti ve ziyaret saatleri

Şelale haftanın yedi günü 08.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık. Araçla girişte otopark ücreti alınıyor ancak tesis içinde yemek yenildiğinde bu tutar hesaptan düşülüyor. Girişte bulunan restoranda çınar ağaçlarının gölgesinde soğuk içecek ya da yöresel tatlar deneyimlenebilir. Göletin karşı tarafındaki bungalovda ise közde pişirilen aromalı Türk kahvesi serinlemenin en keyifli yolu olarak ziyaretçilerin favorisi.

Şelale çevresinde neler görülebilir?

Ana şelalenin ötesinde patika yollar üzerinde Ağlayan Mağara ve İkiz Mağaralar keşfedilmeyi bekliyor. 900 metrede Ece Çağlayanı, 1300 metrede ise Sümeyra Şelalesi ve doğal havuzu yaz sıcağında serinlemek isteyenler için ideal. Kamp yapmak isteyenler de şelale çevresindeki uygun alanlarda çadır kurma imkanına sahip.