Motor sporlarının zirvesi olan Formula 1 organizasyonunun yeniden İstanbul'a dönmesi için uzun süredir beklenen tarihi adım nihayet atıldı. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen özel tanıtım programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev yarışın önümüzdeki yıllarda tekrar Türkiye pistlerinde olacağını duyurdu. Dünyaca ünlü 8. virajıyla efsaneleşen İstanbul Park'ın yeniden resmi takvime girmesi, uluslararası arenada "Formula 1 Türkiye'ye geri mi dönüyor" ve "F1 ne zaman düzenlenecek" sorularını gündemin en üst sırasına taşıdı.

FORMULA 1 TÜRKİYE'YE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Milyonlarca hız tutkununun yıllardır beklediği efsane organizasyon resmi olarak Türkiye'ye geri dönüyor. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen "Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı"nda kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev yarışın yeniden İstanbul Park takvimine dahil edildiğini müjdeledi. Sahip olduğu modern tesisleri, sağlık altyapısı ve kusursuz organizasyon yeteneğiyle öne çıkan Türkiye, atılan bu dev adımla motor sporları dünyasında yeniden merkez konumuna yerleşiyor.

FORMULA 1 TÜRKİYE NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Yarış tutkunlarının en çok merak ettiği detay ise dünyanın en hızlı araçlarının piste ineceği tarih oldu. Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre İstanbul Park, Formula 1 heyecanına kısa süreli değil, uzun soluklu bir plan çerçevesinde ev sahipliği yapacak. İmzalanan dev anlaşma doğrultusunda organizasyon 2027 ile 2031 yılları arasında, tam 5 yıl boyunca aralıksız olarak İstanbul'da düzenlenecek.

İSTANBUL PARK PİSTİ F1 TARİHİ İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Formula 1 ekosisteminde İstanbul Park'ın her zaman ayrıcalıklı ve özel bir yeri bulunuyor. Özellikle pilotların yeteneklerini ve araçların sınırlarını zorlayan meşhur 8. viraj, pisti dünya çapında efsaneler arasına sokuyor. Türkiye, 2005 ve 2011 yılları arasındaki kesintisiz dönemin ardından, pandeminin en zorlu günlerinde 2020 ile 2021 yıllarında da bu dev organizasyonu kusursuz bir şekilde üstlendi ve bugüne kadar toplam 9 kez yarışlara ev sahipliği yaptı. Sadece ilk yarışta tribünleri dolduran 110 bini aşkın seyirciyle kırılan rekor, İstanbul'un motor sporlarındaki gücünü ve potansiyelini tüm dünyaya kanıtlıyor.