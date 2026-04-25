Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak karşılaşma öncesinde taraftarlar, "Göztepe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta" ve "Göztepe Antalyaspor maçı hangi kanalda" sorularına yanıt arıyor. Üst sıralara tırmanmayı hedefleyen konuk ekip ile sahasında puan bırakmak istemeyen ev sahibinin mücadelesinde yayın bilgileri ile "Süper Lig Göztepe Antalyaspor maçı muhtemel 11'ler" listesi netleşti.

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ligin alt ve üst sıralarını yakından ilgilendiren bu kritik randevu, bu akşam (25 Nisan) saat 20.00'de başlayacak. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabakada her iki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Stadyuma gidemeyen taraftarlar ve futbol tutkunları, bu önemli karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek. Göztepe - Antalyaspor mücadelesi, Türkiye'deki Süper Lig maçlarının resmi yayıncı kuruluşu olan beIN Sports 1 ekranlarından naklen ve yüksek çözünürlükle izleyiciyle buluşacak.

TAKIMLARIN MUHTEMEL 11'LERİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

İki takımın da henüz resmi esame listeleri açıklanmadı. Ancak takımların son antrenmanlarına ve form durumlarına göre sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'leri şu şekilde:

Göztepe: * Lis, Taha, Allan, Bokele, Mohammed, Antunes, Efkan, Arda Okan, Cherni, Janderson, Juan.

Antalyaspor: * Cuesta, Bünyamin, Hüseyin, Giannetti, Paal, Ceasey, Saric, Safuri, Abdülkadir, Doğukhan, Van De Streek.