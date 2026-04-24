Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Dikili’de 23 Nisan kutlamaları öyle bir güne sığdırılıp geçilmedi. Tam bir haftadır ilçenin her yerinde farklı bir etkinlik vardı. Konserlerden tutun da çocuk şenliklerine kadar ne ararsanız yapıldı. Bu akşam belediyenin kursiyer çocuklarının sahneye koyacağı “Cumhuriyetin Çocukları” gösterisiyle de bu uzun maraton noktalancaak.

Meydanlar ve parklar doldu taştı

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Atatürk Meydanı’ndan tutun Çandarlı’ya kadar her yere oyun alanları kurdu. Çocuklar seramik atölyelerinde vakit geçirdi yüz boyama ve balon etkinlikleriyle eğlendi. Savaş Tercan Tiyatrosu da sahadaydı, çocuklara özel oyunlar sergilediler. Tabii belediye ekiplerinin dağıttığı pamuk şeker ve mısırlar da işin en tatlı kısmıydı.

Makamda Cemre, statta büyük kalabalık

Bayramın ilk saatlerinde klasikleşen koltuk devri de yapıldı. Belediye Başkanı Adil Kırgöz makamını Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Cemre Tunca’ya bıraktı. Cemre kendi hazırladığı metni okuyup hedeflerinden bahsetti. Başkan ile aralarındaki o diyaloglar da epey samimiydi. Sonrasında Erdal İnönü Stadyumu’na geçildi.

"En büyük mirasımız bu egemenlik"

Adil Kırgöz’ün günle ilgili mesajı da net oldu. 23 Nisan 1920’nin sadece bir tarih değil, bir halkın kendi kaderine el koyduğu gün olduğunu söyledi. "Atatürk bu mirası çocuklara boşuna bırakmadı; onlara olan güvenimiz tam" diyen Kırgöz, Dikili’de çocukların bilimle ve sanatla büyümesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Barış Manço unutulmadı

Kutlamaların en özel anlarından biri de Barış Manço söyleşisiydi. Manço’nun menajeri Tamer Şahin ve Kurtalan Ekspres’ten Eser Taşkıran sanatçıyı anılarını anlatarak yad ettiler. Ardından çocuk korosu sahneye çıkıp o bildiğimiz Barış Manço klasiklerini söyleyince stadyumdaki coşku kültür merkezine taşınmış oldu.

Büyük Final bu akşam

Salihler Mahallesi dahil her yere yayılan bu hareketlilik bu akşamki büyük finalle bitecek. Belediye bünyesinde eğitim alan minikler dans jimnastik ve müzik hünerlerini sergileyecek. Resim yarışmasının kazananları da ödüllerini bu akşam alacak. "Cumhuriyet Çocukları" temalı bu final gösterisiyle Dikili 23 Nisan’ı zirvede kapatacak.