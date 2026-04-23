Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki toplam 121 adet servis plakasını (S Plaka) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca 29 yıllığına ihale yoluyla kiraya verme kara4rı almıştı.

7 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan ihalenin detayları da belli oldu. İhale kapalı teklif usulü ile yapılacak ve şehrin 19 farklı ilçesini kapsayacak.

İhale takvimi ve katılım şartları neydi?

Belediye tarafından yayımlanan ilana göre ihaleye katılmak isteyenlerin teklif dosyalarını en geç 5 Mayıs 2026 günü saat 12:00’ye kadar Gaziemir’de bulunan Ulaşım Dairesi Başkanlığına teslim etmesi gerektiği duyurulmuştu.

İhale süreci ise 7 Mayıs 2026 günü saat 14:00’te Kültürpark içindeki Meclis Salonu’nda komisyon huzurunda gerçekleştirilecek. İhale şartnamesi ilgili birimden 1.000 TL bedelle satın alınabilecek.

Esnaflık şartı dikkat çekmişti

İhale şartlarında dikkat çeken en önemli detay katılımcıların şoförlük mesleğini asıl geçim kaynağı olarak seçmiş olmaları zorunluluğu olmuştu. Adaylardan İzmir sınırları içinde ikamet ettiklerine dair yerleşim yeri belgesinden şoförlük mesleğini icra ettiklerine dair taahhütnameye kadar geniş bir evrak listesi talep ediliyor.

Hangi ilçelere kaç adet plaka gidiyor?

Dağıtımı yapılacak olan 121 plaka için belirlenen muhammen bedeller ilçelerin ticari potansiyeline göre değişkenlik gösterdi. İhaleye çıkan bazı önemli ilçelerdeki kontenjan ve bedel dağılımınnın ise şu şekilde olduğu belirtildi:

Çeşme: 25 Adet Plaka - 5.922.000,00 TL (Geçici Teminat: 213.192,00 TL)

Kemalpaşa: 15 Adet Plaka - 4.442.000,00 TL (Geçici Teminat: 159.912,00 TL)

Aliağa, Menderes, Menemen, Seferihisar, Selçuk, Torbalı ve Urla: 7'şer adet plaka

Dikili ve Foça'ya ise 5'er adet plaka

Kınık, Beydağ ve Bergama için de sayılar belli oldu

Kınık'ta 2 adet plaka için ihaleye çıkılıyor.

Belirlenen muhammen bedel ise 987.000,00 TL. Bu işe niyetleneceklerin 35.532,00 TL geçici teminatı hazır etmesi gerekiyor.

Beydağ'da da yine 2 plaka söz konusu ancak bedel biraz daha yukarıda tam 1.481.000,00 TL. Geçici teminatı ise 53.316,00 TL olarak belirlenmiş.

En düşük muhammen bedel ise 667.000,00 TL ile 2 plaka kontenjanı ayrılan Bergama ilçesinde görüldü.

29 yıllık süreyi kapsayan bu ihalede arttırım usulü uygulanacağı için başlangıç bedellerinin tekliflerle birlikte yükselmesi bekleniyor.