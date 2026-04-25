SON MÜHÜR/Cumhur Erkek

Seçilmiş Olmak Suç İşleme Özgürlüğü Vermez

Belediye başkanları, 5393 sayılı Kanun uyarınca Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı denetimine tabi olduğunu, "Seçilmiş belediye başkanı olmak, suç işlemeyi asla meşru kılmaz" diyen Ceza Hukukçusu Ergün Vardar, 'İdare Kanunu Madde 13 kapsamında tazminat yükümlülüğü, TCK kapsamında "Görevi Kötüye Kullanma" suçlamasıyla hapis cezası riski vardır. Vatandaşı mağdur eden, kamu yararı yerine şahsi veya siyasi tercihlerle hareket eden başkanlar için "Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz" ilkesi geçerliliğini koruyor' diyerek önemli açıklamalarda bulundu.

Yargı Yetkiyi Denetliyor

İdareye tanınan takdir yetkisi, bir "keyfilik" alanı değildir diyen Avukat Vardar, Danıştay’ın yerleşik içtihatlarına göre, her idari işlem, yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönünden hukuka uygun olmak zorundadır. Anayasal ilkelere aykırı davranan başkanların kararları, yargı denetimine takılarak iptal edilmektedir. Ayrıca cezai sorumlulukları vardır' dedi.

Hiç Bir Makam Denetimsiz Değildir

Hukuk devletinde hiçbir makam denetimsiz, hiçbir yetki ise sınırsız değildir diyen Avukat Ergün Vardar, ' Belediye başkanlarının 'takdir yetkisi' adı altında aldığı kararlar, yargı engeline takılmaya devam ediyor. Danıştay’ın yerleşik içtihatları ve yasalar açık. Kamu yararından sapan, keyfi uygulamalarla vatandaşı mağdur eden belediye başkanlarını sadece kararların iptali değil, ağır cezalarla karşı karşıya kalabilirler' diye önemli konular hakkında bilgi verdi