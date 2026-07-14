Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Kırkpınar, mesajında 15 Temmuz’un Türk milletinin bağımsızlığına ve devletine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

"Milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanınmayacağı tüm dünyaya ilan edildi"

Milletvekili Kırkpınar, 15 Temmuz gecesi halkın gösterdiği direnişin tarihi bir öneme sahip olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "15 Temmuz; milletimizin bağımsızlığına, demokrasisine, devletine ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığı, tarihimizin en şanlı direniş destanlarından biridir.

Aziz milletimiz, o karanlık gecede sergilediği eşsiz cesaret, feraset ve fedakârlıkla yalnızca hain darbe girişimini bertaraf etmemiş; aynı zamanda milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir."

"Milyonlar ay yıldızlı bayrağın gölgesinde tek yürek oldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara çıkan vatandaşların tanklara ve silahlara karşı göğsünü siper ettiğini ifade eden Kırkpınar, açıklamasına şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği ve milletimizi meydanlara davet eden tarihi çağrısıyla milyonlar, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde tek yürek olmuş; tanklara, silahlara ve her türlü tehdide göğsünü siper ederek demokrasiye ve vatanına sahip çıkmıştır. O gece yazılan kahramanlık destanı, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun, inancının ve vatan sevgisinin en güçlü nişanesi olarak hafızalara kazınmıştır."

"Hiçbir ihanet şebekesi geleceğimize gölge düşüremeyecek"

Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde olduğu müddetçe hiçbir tehdidin ülkeye zarar veremeyeceğini dile getiren AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, mesajını şu sözlerle noktaladı:

"Milletçe kenetlendiğimiz sürece hiçbir dahili ya da harici odak, hiçbir ihanet şebekesi ve hiçbir vesayet anlayışı ülkemizin istiklaline ve istikbaline gölge düşüremeyecektir.

'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda, milli iradenin ışığında demokrasimizi güçlendirerek ortak hedefler etrafında ülkemizi daha müreffeh yarınlara ulaştırma azim ve kararlılığımızı sürdüreceğiz."