Son Mühür- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, lisansüstü eğitim ve sınav yönetmeliğinde kritik değişikliklere gitti.

7 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu yeni düzenleme, özellikle anne olan öğrencilere tanınan haklar ve akademik programların eşdeğerlilik şartları açısından önemli yenilikler içeriyor.

Doğum yapan lisansüstü öğrencilere iki dönem ek aüre

Yönetmeliğin "Ek süre" başlıklı 47/A maddesine eklenen hükme göre, lisansüstü eğitimine devam ederken doğum yapan kadın öğrencilere, talepleri doğrultusunda doğum sonrasında iki dönem ek süre verilebilecek.

Mevzuata eklenen bu hak kapsamında, öğrencilere verilen iki dönemlik ek sürelerin tamamı azami öğrenim süresi hesaplamaya katılmayacak.

Program eşdeğerliliği için müfredat uyum şartı

Değişiklikle birlikte yönetmeliğin 4. maddesine "Eşdeğer diploma programı" tanımı eklendi. Bundan sonra bir diploma programının eşdeğer sayılabilmesi için program isimlerinin aynı olması ya da enstitü yönetim kurulu kararıyla ders içeriklerinin en az %80'inin birbiriyle aynı olduğunun tespit edilmesi gerekecek.

Bu yeni tanıma bağlı olarak, yönetmeliğin program kabulleriyle ilgili 9. maddesindeki ifadeler de "eşdeğer diploma programı" şeklinde güncellendi.

Yeni kurallar ne zaman yürürlülüğe girecek?

Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edilen bu değişiklikler, yayım tarihi olan 7 Temmuz 2026 itibarıyla doğrudan yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik hükümlerinin takibi ve yürütülmesi ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gerçekleştirilecek.