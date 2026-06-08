Son Mühür- İzmir haftaya susuz başladı. Kent genelinde 3 saate uzanan su kesintilerinin bazıları planlı altyapı çalışmalarından kaynaklanırken, bazıları ise ani gelişen bakım ve arıza sebepleriyle meydana geldi. İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından 08.06.2026 tarihi için yayımlanan güncel kesinti listesi şu şekilde:

Ani gelişen arıza ve bakım kesintileri

Karabağlar İlçesi (Bahar ve Gülyaka Mahalleleri):

Saat Aralığı: 08:39 - 09:39 (Yaklaşık 1 saat)

Arıza Tipi: Vana Arızası

Etkilenen Bölge / Açıklama: 2913 Sokak No:46 ve çevresi.

Urla İlçesi (İçmeler Mahallesi):

Saat Aralığı: 07:48 - 10:48 (Yaklaşık 3 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Etkilenen Bölge / Açıklama: 1163 Sokak ve çevresinde sular kesik olacaktır.

Çeşme İlçesi (16 Eylül Mahallesi):

Saat Aralığı: 07:07 - 10:07 (Yaklaşık 3 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Etkilenen Bölge / Açıklama: 3037 ve 3042 Sokak çevresi.

Uzun süreli planlı altyapı çalışmaları

İzmir genelinde sürdürülen içme suyu şebekelerinin iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında uzun süreli planlı kesintiler de devam ediyor:

Karabağlar İlçesi (Basın Sitesi Mahallesi): Arızalı branşmanların yenilenmesi amacıyla yürütülecek altyapı çalışmaları nedeniyle; 15.05.2026 Cuma gününden başlayarak 28 gün boyunca (pazar günleri, arefe günü ve 4 günlük Kurban Bayramı günleri hariç olmak üzere) 13:00 - 16:00 saatleri arasında 3 saat süreli su kesintisi uygulanacak.