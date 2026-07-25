İzmir’in Çeşme ilçesi Altınkum Plajı’nda 14 yıl önce yaşanan bir olay, tüm kıyılar için emsal bir karara zemin hazırladı. 2012 yılında halk plajında denize girmek isteyen bir doktorun özel işletme görevlilerince alandan çıkarılması sonrası başlatılan yargı sürecinde Yargıtay, işletme sahibi ile görevliye verilen 1 yıl 8'er ay hapis cezasını onadı.

Ailesiyle denize girmek istemişti

Olay, 1 Eylül 2012’de yaşandı. İki çocuğuyla birlikte Çeşme’nin sevilen plajlarından Altınkum’da denize girmek isteyen doktor, iddialara göre özel işletmede görevli bir kişi tarafından engellenmek istedi. Görevlinin aileye, “Burada duramazsınız. İnsanlar buraya para veriyor. Bedava yüzmek için şu kayalıklara gidin” diyerek plajdan ayrılmalarını istemesine itiraz eden doktor, iddialara göre görevlinin tehdidiyle karşılaştı. Yaşanan olayın ardından doktor jandarmaya giderek olayı anlattı ve şikayetçi oldu. Olayın ardından tutanak tutuldu ve süreç yargıya taşındı.

Yapılan soruşturma sonunda mahkeme, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", işletme yetkilisini ise "azmettirme" suçundan olaydaki görevliyi 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı. Dosyayı inceleyen Yargıtay da yerel mahkemenin verdiği kararını onadı.

Emsal karara imza atıldı

Böylece kamuya açık kıyılarda vatandaşın denize girişinin engellenmesine dair çok önemli bir emsal karar ortaya çıktı. Kararda, "Kıyılar herkesin eşit ve serbest şekilde yararlanabileceği kamu alanlarıdır” mesajı verildi. Kararın ardından artık kamuya açık kıyılarda denize girmek isteyen vatandaşlar özel işletmeler tarafından engellenemeyecek.