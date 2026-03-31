Yarın mesai bitimiyle birlikte kapanacak olan sistem, bildirimde bulunmayanlar için geri dönülmez bir süreci başlatacak.

BİREYSEL YATIRIMCILAR İÇİN TİCARİ KAZANÇ KRİTERİ

İzmirli uzmanlar, döviz büroları veya bankalar üzerinden yapılan işlemlerin sadece "birikim" olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor. Eğer bir kişi, elindeki sermayeyi sürekli olarak al-sat yaparak büyütüyorsa, bu durum artık şahsi bir tasarruf değil, "ticari kazanç" statüsüne giriyor. Kanunlar önünde ticari bir faaliyet yürüttüğü kabul edilen yatırımcıların, elde ettikleri karı beyan ederek vergilendirme sürecine dahil olmaları şart koşuluyor.

DİJİTAL TAKİP SİSTEMLERİ KAÇIŞA İZİN VERMİYOR

Maliye yönetimi, İzmir ve çevresindeki yüksek hacimli işlemleri izlemek için teknolojik imkanlarını seferber etmiş durumda. Gelişmiş veri madenciliği ve bankalarla eş zamanlı çalışan dijital ağlar sayesinde, hangi hesabın ne kadarlık bir hacme ulaştığı saniyeler içinde tespit edilebiliyor. Bu takip mekanizması, beyanname vermekten kaçınanların "nasıl olsa fark edilmem" yanılgısını tamamen ortadan kaldırıyor.

GİZLENEN GELİRLERE ÜÇ KATLI CEZA YAPTIRIMI

Yükümlülüğünü yerine getirmeyenleri bekleyen fatura ise oldukça ağır. Gelirini saklayan veya eksik bildiren İzmirli mükellefler, sadece asıl vergiyi ödemekle kurtulamayacak. Yapılan incelemeler sonucu kasıtlı bildirim dışı bırakılan tutarlar için vergi borcunun iki ya da üç katı oranında ağır vergi ziyaı cezaları uygulanacak. Bu durum, elde edilen karın büyük bir kısmının cezalara gitmesi anlamına geliyor.