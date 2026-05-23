Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde uzun zamandır yaşanan yönetim değişiklikleri ve yeniden yapılanma süreci kapsamında dikkat çeken bir ayrılık daha yaşandı. Belediyenin uzun yıllardır farklı kademelerinde görev yapan M. Tolga Acar'ın görevden ayrıldığı öğrenildi. Acar'ın yaklaşık 19 yıllık belediye kariyerinde özellikle İZENERJİ ve İZELMAN bünyesinde personel şefi ve personel müdürü gibi önemli pozisyonlarda bulunduğu biliniyordu.

Değişimin yeni halkası mı?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve geldiğinde, İZELMAN Genel Müdürlüğü'nde personel müdürü olarak görev yapan Acar'ın ayrılığı belediye içindeki idari dönüşüm sürecinin yeni bir halkası olarak değerlendirildi. Acar'ın sendika çevreleri ve çalışma arkadaşlarına gönderdiği mesajda, " 19 senedir onur ve gurur ile görev yapmakta olduğum İzBB camiası ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Bu süre içerisinde sizleri ile yol yürümek bir onurdur. Saygılarımla" ifadeleri kullandı.

Tasarruf gerekçesi iddiası

Öte yandan ayrılığın gerekçesine ilişkin farklı iddialar da ortaya çıktı. Bazı çevreler, bu kararın Cemil Tugay yönetiminin tasarruf politikaları kapsamında alınan idari bir düzenleme olduğu ileri sürüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde uzun zamandır devam eden şirket yapılarında, müdürlüklerde ve yönetim kadrolarında süren sirkülasyon, belediyedeki yeniden yapılanma sürecinin devam ettiğine işaret ediyor.