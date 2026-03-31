Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi, 11 Nisan 2026’da 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Uluslararası Basın Merkezi’nde yapılacak genel kurul öncesinde, mevcut başkan Murat Demircan adaylığını açıkladı.

"Sürdürülebilir izler, güçlü yarınlar"

Ege İhracatçı Birlikleri Basın Müşaviri olarak da görev yapan Demircan, 2026-2029 dönemi için belirledikleri yol haritasını “Sürdürülebilir İzler, Güçlü Yarınlar” mottosuyla şekillendirdiklerini duyurdu. Demircan, yeni dönemde “İzmir’in Gücü, Türkiye’nin Sesi” başlığıyla bir ekonomi zirvesi düzenlemeyi hedeflediklerini belirtirken, üniversitelerle iş birliğini esas alan “Kampüsten Sahaya Köprü” projesini de sürdüreceklerini ifade etti.

Yönetimde kimler olacak?

Genel kurul öncesinde açıklanan listede kadın-erkek dengesi dikkat çekti. Toplam 29 kişiden oluşan listede 15 kadın ve 14 erkek yer aldı. Yönetim kurulu adayları arasında medya, sanayi ve kurumsal iletişim alanlarından isimler bulunuyor.

Listede Pusula Medya Kooperatifi Genel Müdürü Metetamer Omur, Ege Bölgesi Sanayi Odası Basın Müşaviri Kadir Kemaloğlu, İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. Kurumsal İletişim Sorumlusu Nihal Özken ile gazeteciler Mert Yasin Alpdündar, Selin Tekin ve Gülcihan Altınkaya öne çıkan isimler arasında yer aldı.

Denetim Kurulu listesinde ise ESBAŞ Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Halime Büyükyüksel, İzmir Ticaret Odası Basın ve Yayın Yönetmeni Melis Apaydın İde ve Ajanda Podcast Genel Yayın Yönetmeni Engin Tatlıbal yer aldı. Yedek listelerde de medya ve iletişim dünyasından farklı kurumları temsil eden isimler bulunurken, Onur Kurulu listesinde ise deneyimli gazeteciler ve iletişimciler yer aldı.