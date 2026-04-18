Son Mühür- İzmir’de yaşayan vatandaş bugün sabah saatlerinde su kesintisi haberiyle uyandı. İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından paylaşılan resmi verilere göre, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü İzmir’in 4 farklı ilçesinde planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor.

18 Nisan İzmir’de sular ne zaman gelecek?

İZSU tarafından yayınlanan güncel kesinti listesine göre, Bayraklı, Menemen, Urla ve Ödemiş ilçelerinde çalışmalar devam ediyor. Arızaların giderilmesinin ardından suların kademeli olarak şebekeye verilmesi bekleniyor.

İşte 18 Nisan 2026 tarihli İzmir su kesintisi güncel listesi ve detaylar:

Bayraklı - Yamanlar

Kesinti Saati: 09:12 - 11:12

Neden: İzmirgaz tarafından yapılan kazı çalışması sırasında ana boruya hasar verilmesi.

Menemen - Göktepe

Kesinti Saati: 08:43 - 12:00

Neden: Ana boru arızası.

Urla - İçmeler

Kesinti Saati: 07:20 - 10:00

Neden: Ana boru arızası tamiratı.

Ödemiş - Kayaköy

Kesinti Saati: 08:49 - 11:00

Neden: Ana boru arızası.

Dikkat çeken detay: Bayraklı'daki kesintinin nedeni

Özellikle Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi’nde yaşanan kesintinin, altyapı çalışmaları sırasında başka bir kurumun (İzmirgaz) şebekeye verdiği zarardan kaynaklandığı belirtildi. Kubilay Caddesi No:187 önünde meydana gelen hasar nedeniyle ekipler bölgeye müdahale ediyor.