Son Mühür / Beste Temel - İzmir’in Beydağ ilçesi büyük bir projeye hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce hayata geçirilmeye hazırlanan belediye binasından pazar yerine kadar birden fazla birimi barındıran çok amaçlı hizmet kompleksinin yapı ruhsat çalışmaları tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, projenin uygulanmasını sağlayacak imzaları düzenlenen törenle attı. Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nca ilçede yaşayan vatandaşın talepleri doğrultusunda hazırlanan merkez, Beydağ’ın birçok ihtiyacına aynı anda cevap vermeyi hedefliyor.

“Bu aşamaya gelmek önemliydi”

Beydağ’da hayata geçecek kompleksin detaylarını anlatan Başkan Tugay, “Beydağ Belediye Başkanımızla birlikte, ilçemize kazandıracağımız hizmet binasının ruhsatını imzaladık. Çok yakında ihalesini yaparak inşaata başlayacağız. Bu bina Beydağ için büyük önem taşıyor; bunun farkındayız. Projede bazı revizyonlara ihtiyaç duyulduğu için süreç uzadı. Ancak tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde yeniden tasarlandı. Pazaryeri, düğün salonu, belediye hizmet binası ve otoparkı bir arada barındıran çok amaçlı bir yapı olacak. Beydağ’a yakışacağına inanıyorum. Ortaya estetik ve işlevsel bir proje çıktı. Bu aşamaya gelmek bizim için önemliydi. Bundan sonraki süreçte yapımını en hızlı şekilde tamamlayacağız. İnşallah açılışını da birlikte gerçekleştireceğiz. Beydağmıza hayırlı olsun” dedi.

“Bugün ilk adımı attık”

Beydağlılar’ın bu proje için oldukça heyecanlandıklarını aktaran Başkan Başaran da “Beydağ için çok önemli bir gün. Otoparkı, kapalı pazaryeri, belediye hizmet binası, düğün salonu aynı zamanda çok amaçlı salonu olan bir kompleksi ilçemize kazandıracağız. Bugün bu projenin ilk adımını attık. Ben katkılarından dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay’a ve ekibine çok teşekkür ederim. Beydağmız için çok güzel şeyler olacak” diye konuştu.

Beydağ’daki kompleks yapıda neler olacak?

Beydağ’ın Cumhuriyet Mahallesi’nde bin 400 metrekarelik bir arazi üzerinde hayata geçmesi planlanan tesisin toplamda 5bin 480 metrekarelik bir inşaat alanına sahip olması planlanıyor. Bodrum kat dahil toplamda dört kat olacak yapıda, 70 tezgahlık pazar alanı, 45 araç kapasiteli otopark, modern düğün ve çok amaçlı salonlar, çocuk oyun parkları ile kermes alanları yer alacak. Bina, doğayla dost teknolojileriyle de dikkati çekecek. Çatısına yerleştirilecek fotovoltaik güneş panelleri sayesinde kendi enerjisinin bir kısmını üretecek olan tesisin aynı zamanda yağmur suyu depolama sistemine de sahip olması planlanıyor. Bu sayede bina ‘su tasarrufu’ da yapacak.