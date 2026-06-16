İzmirli genç sporcu Eda Savcıgil, İtalya’da gerçekleşen ve açık deniz yüzücülüğünün en önemli yarışlarından biri kabul edilen "Maratona del Golfo Capri-Napoli"de unutulmaz bir başarıya imza attı.

Henüz 18 yaşında olan Eda, Capri Adası’ndan başlayıp Napoli’ye uzanan tam 28 kilometrelik zorlu parkuru 9 saatte bitirerek birinci oldu.

Bu sonuçla yalnızca yarışın kazananı olmakla kalmadı, aynı zamanda Capri-Napoli parkurunu bitiren ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Genç yüzücü, bu performansıyla hem kadınlar hem de erkekler kategorisinde parkur rekorunu kırarak büyük bir başarıya erişti.

Hedefi 'Okyanus Yedilisi'

Eda Savcıgil, bu büyük başarısının hemen sonrasında yönünü daha da ileriye çevirdi. Bir diğer başarılı Türk yüzücü Bengisu Avcı’nın da tamamlayarak tarihe geçtiği "Oceans 7" (Okyanus Yedilisi) sürecini hedeflediğini açıklayan Eda, yeni hedeflerine odaklandı.

Sosyal medya hesabından duygularını paylaşan genç şampiyon, "Capri-Napoli 28K parkurunu solo bitiren ilk Türk ve 2026 yılı genel klasman şampiyonu olmak kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

"Vazgeçmemeyi öğrendim"

Yarış sonrası yaşadıklarından bahseden Eda Savcıgil, özellikle üniversite sınavına hazırlık süreciyle ağır yüzme antrenmanlarını bir arada yürütmenin büyük bir disiplin gerektirdiğini söylerek, "Hem fiziksel hem de mental olarak en çok zorlandığım yarıştı diyebilirim.

Bu parkuru sağlıkla, keyifle ve başarıyla tamamlamış olmak benim için çok değerli. Aileme, her zaman beni destekledikleri ve bana inandıkları için çok teşekkür ediyorum.

Üniversite hazırlığı ve yüzmeyi birlikte sürdürürken vazgeçmemeyi öğrendim. Bir hafta önce yaşadığım küçük sakatlığa rağmen devam ettim. Bazen başarı, yola devam edebilmektir. Heyecanım çok büyük.

Bayrağımızı ilk sırada dalgalandığını görmek ve bunun için kulaç atmak, tüm yorgunluğa ve çekilen acılara değiyor.

Bu yolculukta yanımda olan, antrenmanlarımda destek olan, yol gösteren tüm hocalarıma ve birlikte kulaç attığım antrenman arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Şimdi sırada yeni hedefler ve yeni maceralar var. Nice parkurlar beni bekliyor, çalışmaya devam." dedi.