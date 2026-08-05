Bayraklı Belediyesi, yaz aylarında etkisini gösteren sıcak hava ve dönemsel yağışların sebep olduğu sinek yoğunluğunu düşürmek için ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Belediye ekipleri, tüm mahallelerde belirlenmiş olan program çerçevesinde hem ULV (sisleme) hem de noktasal ilaçlama uygulamalarını düzenli olarak yaparak halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını devam ettiriyor.

"Mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda sinekle mücadelenin kesintisiz sürdüğünü ifade etti.

Önal, mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan sıcaklıklar ve dönemsel yağışların sinek popülasyonunda artışa sebep olduğuna vurgu yaparak, belediye ekiplerinin ilçenin tüm mahallelerinde düzenli ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdiğini söyledi.

Durgun su uyarısı!

Sinekle mücadele kapsamında vatandaşların desteğinin de büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Önal, dış ortamda bekleyen suların düzenli olarak yenilenmesi ve durgun su birikintilerinin oluşmasına izin verilmemesi çağrısını yineledi.

Önal, bireysel olarak alınacak basit tedbirlerin belediyenin gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını ifade ederek, sinek popülasyonunun kontrol altına alınmasında toplumsal iş birliğinin önemine vurgu yaptı.