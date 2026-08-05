Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, 360'a yakın milletvekilinin imzasıyla meclise ulaştı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan teklifi imzalayan isimler arasında yer alıyor. Kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak adlandırılan düzenleme, soruşturma ve cezaların ertelenmesini içerirken uygulamanın sınırlarını 10 temel başlıkta netleştiriyor.

ÇERÇEVE KANUN TEKLİFİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Teklif, PKK/KCK terör örgütünü kuran, yöneten, örgüte üye olan veya yardım edenleri hedefliyor. Örgüt propagandası yapanlar ve terörizmin finansmanı suçlarına karışanlar da yasadan yararlanacak. Kasten öldürme suçunu işleyenler ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlediği suçlardan müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar ise kapsam dışında kalıyor.

ERTELEME KARARI HANGİ ŞARTLARA BAĞLANIYOR?

Yasanın uygulanabilmesi için örgütün tüm silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi şart koşuluyor. Tespitin ardından Milli Güvenlik Kurulu (MGK) onay kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreç resmiyet kazanacak.

CEZALAR KAÇ YIL ERTELENECEK?

Kapsama giren ve üst sınırı 15 yıl veya daha az ceza gerektiren suçlarda soruşturma ve cezaların infazı 5 yıl duracak. 15 yıldan fazla hapis ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda bu süre 10 yıla çıkacak. Erteleme süresi boyunca zaman aşımı işlemeyecek. Kişi bu sürede yeni bir terör suçu işlerse erteleme kararı kalkacak ve ceza infaz edilecek. Süreyi suç işlemeden geçirenlerin cezası infaz edilmiş sayılacak.

SÜRECİ HANGİ KURUMLAR TAKİP EDECEK?

Uygulamanın takibini Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında kurulacak özel bir kurul yönetecek. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreteri görev alacak. TBMM Başkanlığı bünyesinde süreci denetlemek ve tavsiyeler vermek amacıyla bir İzleme Komisyonu kurulacak.

BAŞVURULAR NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 6 aylık başvuru süresi başlayacak. Yasadan yararlanmak isteyenler, bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına veya görevlendirilen kurumlara yazılı başvuracak. Teslim edilen silah ve mühimmatlar, güvenlik kurumlarının görüşü doğrultusunda İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarının belirlediği esaslara göre kaydedilecek.