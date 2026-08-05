İzmir Bayraklı'ya bağlı Çay Mahallesi'nde meydana gelen aile içi tartışma, ölümle sonuçlanan bir olayı meydana getirdi. Gelen bilgiler çerçevesinde, 67 yaşındaki Selçuk Aktan ile oğlu Ender Aktan (33) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavga halini aldı.

İddialar çerçevesinde Selçuk Aktan, yaşanan gerginlik esnasında pompalı tüfekle oğluna ateş etti. Ağır yaralanan Ender Aktan kanlar içinde yere düşerken, çevredeki vatandaşlar silah seslerini duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

Yaşam mücadelesini kaybetti!

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye götürülen Ender Aktan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Şüpheli tutuklandı!

Olayın ardından teyakkuza geçen polis ekipleri, şüpheli Selçuk Aktan'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin noktalanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

