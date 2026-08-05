Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’in Kazakistan’ın gelişen şehirleri ile kültür, turizm ve ticaret ilişkilerini üst seviyeye çıkarmak amacıyla kapsamlı bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Kazakistan'ın Almatı, Çimkent ve Türkistan şehirlerini kapsayan bu temasta Başkan Dr. Cemil Tugay’a İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Saadet Çağlın, Hediye Kaya, Mehmet Emin Davran ve Hidayet Petin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selin Sayın Kapancı ile Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkan Yardımcısı Mehmet Ömer Telcioğlu eşlik etti. Ziyaret süresince yürütülen diplomatik temaslar, yerel yönetimler arası resmi görüşmeler ve kültürel incelemelerle İzmir ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin yeni bir ivme kazanması yönünde stratejik hamleler yapıldı.

İlk direkt seferle iki ülke arasında hava köprüsü kuruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi heyeti, Kazakistan yolculuğunu 31 Temmuz 2026 tarihinde SunExpress tarafından hayata geçirilen ilk direkt İzmir-Almatı uçuşuyla gerçekleştirdi. Almatı’da iki ülke arasında başlatılan bu yeni hava yolunu ekonomik, kültürel ve yerel yönetimler düzeyinde somut iş birliklerine dönüştürmek amacıyla son derece kapsamlı bir temas trafiği yürütüldü. Program çerçevesinde Almatı'da Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosluğu ziyaret edilirken, bölgedeki Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelinerek iki ülke arasındaki yatırım imkanları ve ticaret potansiyeli etraflıca masaya yatırıldı.

22 Yıllık Çimkent Protokolü kardeş şehir statüsüne yükseliyor

Başkan Tugay idaresindeki İzmir heyetinin ikinci durağı Çimkent oldu. Çimkent Akimi (Belediye Başkanı) Syzdykbekov Gabit Abdimazhitovich'in ev sahipliğinde düzenlenen resmi görüşmede İzmir heyetine Türkiye Cumhuriyeti Türkistan Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Öykü Arpınar eşlik etti. Toplantıya Çimkent kanadından ise Akim Birinci Yardımcısı Aidyn Meirambekuly Karimov, Akim Yardımcısı Arman Sabituly Sabitov ve üst düzey bürokratlar katılım sağladı.

Görüşmede, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 2004 yılından bu yana iş birliği protokolü bulunan Çimkent ve İzmir ilişkilerini çok daha ileri bir boyuta taşımak adına resmi görüşmeler gerçekleştirildi. İki kent arasında 22 yıldır süregelen iş birliğinin kardeş şehir ilişkisine dönüştürülmesi hususunda karşılıklı irade beyan edilirken; sanayi, ticaret, turizm, kültür ve tarım alanlarında ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda tam bir mutabakata varıldı.

Başkan Tugay’dan 95. İEF daveti ve çalışma grubu teklifi

Toplantıda konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, 2004 yılında temelleri atılan ilişkilerin aradan geçen zaman zarfında arzulanan seviyeye ulaşamadığını dile getirerek, önümüzdeki dönemde bu bağı çok daha güçlü ve somut bir zemine oturtmayı hedeflediklerini açıkladı. Tugay, doğrudan seferlerin başlamasının şehirler arasındaki karşılıklı ziyaretleri katlayacağını, ticari ve ekonomik ortaklıklara ivme kazandıracağını kaydetti.

Çimkent heyetini 5-13 Eylül 2026 tarihlerinde kapılarını açacak olan 95. İzmir Enternasyonal Fuarı'na (İEF) davet eden Tugay, iki kent arasında düzenli çalışacak ortak çalışma gruplarının kurulmasını ve periyodik ziyaretlerin yapılmasını önerdi. Çimkent Akimi Syzdykbekov Gabit Abdimazhitovich ise iki kentin birbirini daha yakından tanıması gerektiğinin altını çizerek kültür, sanat, tanıtım ve ekonomi başlıklarında ortak ekipler kurulması teklifini benimsedi ve yakın zamanda İzmir'i ziyaret edeceklerini duyurdu.

Canlı kent yaşamı ve ipek yolu vurgusu

Çimkent programı dahilinde tarihi Citadel Eski Yerleşim Alanı'nı ziyaret eden Başkan Dr. Cemil Tugay, Kazak basınına kente dair ilk izlenimlerini aktardı. Çimkent'e ilk kez geldiğini belirten Başkan Tugay, şehrin planlı yapısı, yeşil alanları, geniş bulvarları ve sosyal atmosferinden etkilendiğini ifade ederek, insanların spor yaptığı, vakit geçirdiği canlı kent yaşamının takdire şayan olduğunu söyledi.

Çimkent'in tarih boyunca İpek Yolu'nun en stratejik duraklarından biri olduğunu hatırlatan Tugay, "İpek Yolu, İzmir'e kadar uzanır. Dün bizi birbirimize bağlayan bu kadim yolun, bugün ticaret, kültür, turizm ve dostluk köprüleriyle yeniden güçlenmesini istiyoruz" dedi. Heyet ayrıca kentte bulunan Japon Parkı'nda da incelemelerde bulundu.

Türkistan'da tarım ve kardeşlik mesajı

Türk dünyasının manevi başkenti olarak kabul gören Türkistan şehrini de ziyaret eden İzmir heyeti, Türkistan Bölgesi Akimi Nuralkhan Oralbayevich Kusherov ile zirvede bir araya geldi. Başkan Tugay, Kazakistan'ın son yıllarda sergilediği kalkınma hamlesini takdirle izlediklerini ve bu gelişimin Türkiye için de büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. İzmir ile Kazakistan kentleri arasında daha güçlü bağlar kurulmasını arzuladıklarını belirten Tugay; eğitim, kültür, turizm ve özellikle tarım alanlarında kapsamlı iş birlikleri geliştirilebileceğini bildirdi.

Türkistan Bölgesi Akimi Nuralkhan Oralbayevich Kusherov ise Türkiye ile Kazakistan arasındaki köklü kardeşlik bağlarına dikkat çekerek özellikle tarım sektöründe İzmir ile stratejik iş birlikleri geliştirmeye hazır olduklarını vurguladı. Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri olan İzmir'in bitkisel üretim, hayvancılık ve tarım makineleri sanayisindeki birikimini paylaşmaya hazır olduğunu belirten Tugay, şehirler arası kurumsal temasların sıklaştırılması çağrısını yaptı.

Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ne ziyaret

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Türk dünyasının en önemli manevi merkezlerinden biri kabul edilen Hoca Ahmet Yesevi Türbesi de ziyaret edildi. Başkan Dr. Cemil Tugay ve beraberindeki heyet, türbenin tarihi bölümlerini gezerek Türk devlet geleneği, Kazak hanlarının diplomatik kabul mekânları ve ortak tarihî mirasa ilişkin yetkililerden detaylı bilgiler aldı.

Zirvenin kapanışı başkent Astana’da yapılacak

Geniş kapsamlı Kazakistan çalışma ziyaretinin son durağı ülkenin başkenti Astana olacak. Başkan Dr. Cemil Tugay ve beraberindeki heyet, T.C. Astana Büyükelçiliğini ziyaret ederek Türkiye-Kazakistan ilişkileri ile yeni iş birliği olanakları üzerine görüş alışverişinde bulunacak. Ayrıca heyet, Türk-Kazak İş İnsanları Birliği (TÜKİB) Astana Ofisinde iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek İzmir ile Kazakistan arasındaki ticaret ve yatırım potansiyelini değerlendirecek.