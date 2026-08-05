Hakan Çalhanoğlu'nun rotasının İstanbul'a döndüğü iddia ediliyor. İtalyan basınının aktardığına göre Fenerbahçe bu transfer için hazırlık yapıyor.

Sarı-lacivertlilerde orta saha kadrosunda köklü bir değişim planlanıyor. İddiaya göre iki tecrübeli isimle yollar ayrılacak, yerlerine milli futbolcu getirilmek isteniyor. Takvim de şimdiden konuşulmaya başlandı.

Fenerbahçe orta sahada nasıl bir plan yapıyor?

Aktarılan bilgiye göre kulüp yönetimi N'Golo Kante ve Fred ile yollarını ayırmayı planlıyor. Boşalacak bölge için hedef listesinin başında Çalhanoğlu bulunuyor.

Bu tabloya göre transfer sadece bir takviye değil, doğrudan bir yapı değişikliği anlamı taşıyor. Milli oyuncunun oyun kurucu kimliği de bu planın merkezinde duruyor. Duran toplardaki etkinliği ise ayrı bir tercih sebebi olarak görülüyor.

Bonservis pazarlığında iki rakam konuşuluyor

Inter'in milli yıldız için belirlediği bonservis bedeli 20 milyon euro olarak aktarıldı. Fenerbahçe cephesinin ise 15 milyon seviyelerine kadar çıkabileceği belirtildi.

Aradaki fark, görüşmelerin nasıl ilerleyeceğini belirleyecek. Masaya oturma zamanı için de bir tarih verildi: Sturm Graz ile oynanacak rövanş maçının ardından temasların başlaması bekleniyor.

Çalhanoğlu'nun kariyerini Süper Lig'de sürdürmeye sıcak baktığı ifade edildi. Fenerbahçe seçeneğine olumlu yanaştığı da öğrenilen bilgiler arasında. Taraflar anlaşırsa milli futbolcunun yolu sarı-lacivertli takıma çıkacak.

Inter'de geçen beş sezon

Çalhanoğlu, 2021-2022 sezonundan bu yana Inter forması giyiyor. Bu süre zarfında İtalyan ekibiyle toplam 212 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda takımına 50 gol ve 39 asistlik katkı verdi. Yani sadece oyun kuran değil, skora doğrudan etki eden bir isim olarak da öne geçti.

Transferin gerçekleşmesi hâlinde Süper Lig için sezonun en çok konuşulan hamlelerinden biri gündeme gelecek. Galatasaray'ın da bir dönem aynı isim için istekli olduğu hatırlanıyor. Şu aşamada ise ne kulüplerden ne de oyuncu tarafından resmî bir açıklama geldi.