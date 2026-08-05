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Fenerbahçe Sturm Graz muhtemel 11'leri: Greenwood maçta oynayacak mı?

Mücadele TV100 kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Yayın; Digiturk 37, D-Smart 37, Kablo TV 37, Tivibu 47 ve Turkcell TV+ 37 numaralı kanallardan, Türksat uydusundan ve internet platformlarından takip edilebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu karşılaşması 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak. İstanbul'daki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda gerçekleşecek müsabakada ilk düdük Türkiye saati ile 21.00'de çalacak.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'ye mi geliyor, bonservis bedeli ne kadar? İtalyan basınından çarpıcı iddia

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood'un karşılaşmadaki durumu netleşti. Oyuncunun Sturm Graz mücadelesine ilk 11'de değil, yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi yolunda avantaj elde etmek için taraftarının önünde galibiyeti hedefliyor. Maç kadrosu ve yeni transfer Mason Greenwood'un ilk 11'de yer alıp almayacağı taraftarların odağında bulunuyor. Kritik müsabaka TV100 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

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