Son Mühür / Yağmur Daştan- AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı Erdoğan İsmail Yaşadı, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık’a meclis toplantılarında yöneltilen ancak yanıtsız kalan iddiaları sosyal medyaya taşıyarak dikkatleri çeken soru sordu. Belediyedeki bazı isimlerin kiralarının bir şirket tarafından ödendiği iddialarından eski TANSAŞ alanının geleceğine ve iki yıldır tamamlanamayan Gençlik Merkezi'ne kadar pek çok konuyu gündeme getiren İlçe Başkanı Yaşadı, Başkan Işık'tan soruların cevaplarını da talep etti.

“Cevabı gelene kadar soracağız”

Konuyla ilgili Son Mühür’e de konuşan Başkan Yaşadı, “Meclis üyelerimiz bu soruları meclis gündemine getirip Başkan Işık’a soruyor. Kendisi de ‘Dilek ve temenniler bölümünde cevap vereceğim’ diyor ama o kısma geldiğinde cevap vermeyerek meclisi kapatıyor. Bizler, sorduğumuz bu konuların cevabını istiyor ve bu noktada kamuoyunun bilgilendirilmesini talep ediyoruz. Sorularımızın cevabı gelene kadar sormaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Partili Yaşadı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık’a sorup da cevap alamadığımız soruların video serisini başlatıyoruz. Bugün üç sorumuz var. Sizin birkaç haftadır meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde ‘Cevap vereceğim’ diyerek cevap vermediğiniz çok önemli bir konu var.

Soru 1: 12 aylık ev kirası bir müteahhit tarafından ödendiği iddiası doğru mudur? Bununla alakalı bir bilginiz var mı? Ve bunu araştırdınız mı? Bize bunun cevabını ne zaman vereceksiniz?

Soru 2: Eski TANSAŞ alanı… Yönetim kurulumla beraber sürekli bu konu üzerinde düşündüğümüz ve dile getirdiğimiz bu alanla alakalı projeniz nedir? Proje ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? Bununla alakalı bir çalışma var mı? Defalarca sormamıza rağmen kesinlikle bir cevap alamıyoruz. Ünal Bey bununla alakalı da sizden bir açıklama bekliyoruz.

Soru 3: Gençlik merkezinin tamamlanması konusu. Siz göreve geldiğinizde yüzde 90'ı tamamlanmış olan gençlik merkezimize yüzde 10'u neden 2 yıldır tamamlanamadı? Gençlerimiz 2 yıldır burada neden mahrum edildi? Bu konuyla alakalı da biz defalarca sormamıza rağmen hiçbir cevap alamadık. Şimdi Ünal Bey tekrar soruyorum: Gençlik merkezi ne zaman bitecek?

Bu video serisine başlamak zorunda kaldık çünkü meclisi kapatıyorsunuz ve biz cevap alamıyoruz. Artık her cevap alamadığımız meclisteki soruları burada tekrar gündeme getireceğiz. Ünal Bey bunların cevaplarını alana kadar da Gaziemir için takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bunu da buradan bilmenizi isterim.”

İlk soru dikkatleri çekti: 12 aylık ev kirası mı ödendi?

Daha önce konuyu AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gaziemir Belediyesi meclis üyesi Uğur İnan Atmaca, meclis gündeminde dile getirmişti. Atmaca, "Bize iletilen bilgi doğrultusunda 04.05.2026 tarihli Gaziemir Belediyesi Meclis birleşiminde, belediye bürokratlarından birine ait ev kirasını bir müteahhit firmanın ödeyip ödenmediğini sorduk. Ünal Işık soruyu anlamamazlıktan gelerek; “bu detaylı bilgileri gelebilirsiniz, gönderebilirsiniz ben de inceleteyim” dedi. Daha açık nasıl anlatalım? Bir bürokratınızın 1 yıllık kirası müteahhit tarafından ödenmiş. Müteahhit bir çıkarı olmadan belediyede görevli üst düzey bir bürokratın 1 yıllık kira bedelini neden ödesin? Soruyu biraz daha açalım, müteahhite bir kıyak yapıldı mı? Bu ödemenin karşılığı % 25 yol bedeli mi? Ya da başka bir şey mi? Bu soruların cevabını bulmak istiyorsan, iç denetim mekanizmasını harekete geçir. Ardından müfettiş iste, daha sonra savcılığa başvur. Eğer bunları yapmazsan ve burada bir suç varsa sende bu suçun baş ortağı sayılırsın unutma! Diğer bir konu, müteahhitin bize komşu olmayan bir ilçede yaptığı inşaatlardaki sorunları çözmek için, müteahhit ve bize komşu olmayan İlçenin belediye başkanını kordonda yemekte bir araya getirdin mi? Sen belediye başkanı mısın, iş takipçisi mi? Açıkla!…" ifadelerini kullanmıştı.