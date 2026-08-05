İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, son günlerde sosyal medya platformlarında yayılan ve taksi duraklarından "işgaliye" adı altında para toplandığı yönündeki paylaşımlarla ilgili olarak açıklama gerçekleştirdi.

Oda Başkanı Erkan Özkan, kamuoyunda tartışma meydana getiren iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, paylaşılan görüntülerin yaklaşık iki ay önce kayda alındığını ve oda yönetiminin çalışmalarıyla hiçbir bağlantısının bulunmadığını ifade etti.

"Tahsilat yapılması mümkün değil"

Odanın kamu kurumu özelliğinde bir meslek kuruluşu olduğuna vurgu yapan Özkan, resmi prosedürler dışında herhangi bir kişi veya taksi durağından para istenmesi ya da tahsilat gerçekleştirilmesinin hukuken mümkün olmadığını ifade etti.

Oda adına yapılan tüm mali işlemlerin yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildiğini ifade eden Özkan, iddialarda öne sürülen uygulamaların ne geçmişte ne de bugün oda tarafından hayata geçirilmediğini ifade etti.

"Kendi organizasyonları"

Paylaşılan görüntülerde bulunan uygulamaların bazı taksi duraklarının kendi iç işleyişiyle ilgili olduğunu ifade eden Özkan, özellikle fuar dönemlerinde meydana gelen yoğunluk sebebiyle durakların ortak çalışma düzeni oluşturabildiğini sözlerine ekledi.

Yetkili makamlara iletildi!

Erkan Özkan, sosyal medyada yayılan görüntülerin oda yönetiminin bilgisine ulaşmasının ardından gerekli incelemelerin yapıldığını ve ilgili kişilerle görüşüldüğünü söyledi.

Konunun yetkili kurumlara aktarıldığını belirten Özkan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin de gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaptığını söyledi.

"Odamızla bağlantısı bulunmuyor"

Açıklamasında videoyu kayda alan kişinin oda ile herhangi bir bağı olmadığını da vurgulayan Özkan, söz konusu kişinin oda üyesi, taksi işletmecisi ya da taksi plakası sahibi olmadığını ifade etti.

Aynı zamanda kişinin oda bünyesinde herhangi bir kurul veya temsil mekanizmasında görev almadığını belirten Özkan, bu nedenle oda adına konuşma veya kurumu temsil etme yetkisinin bulunmadığını dile getirdi.

"Şeffaf ve hukuka uygun hizmet vermeyi sürdüreceğiz"

Gerçek dışı iddialar ve bağlamından koparılarak paylaşılan görüntüler üzerinden kurumun itibarının hedef alındığını savunan Özkan, bu tür girişimlerin ne taksi esnafına ne de kamuoyuna katkı sunduğunu söyledi.

