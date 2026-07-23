Son Mühür/Hüseyin Demir A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin'in Makao kentinde organize edilen 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde parkeye çıkıyor. Filenin Sultanları, üst üste sekizinci kez finallere çıkma başarısını gösterdi. Üç kıtada tek şampiyon olan, elde ettiği başarılarla ülkemize büyük gurur ve sevinç yaşatan milli takımımız başarıdan başarıya koşuyor. Tüm Türkiye’nin tek yürek, tek kalp meydanlarda izlediği müsabakalar başlıyor. Filelin Sultanları yine madalya hedefiyle mücadele ediyor.

“Filenin Sultanları madalya için sahada”

Sahada her zaman tarih yazan ay-yıldızlılarımız, çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü saat 11.00'de East Asian Games Dome'da Kanada ile kozlarını paylaşıyor. Milli takımımız, Kanada'yı elemesi halinde yarı finalde Çin-ABD karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak. İzmir’de Aras Kargo Spor Kulübü’nde forma giyen genç sporcu Defne Başyolcu, forma şansı bulmak için sahaya çıkacak. Geçtiğimiz sezon hem Karşıyaka formasıyla hem Aras Kargo Spor Kulübü formasıyla çifte lisansla çıkan Başyolcu, 2026-2027 sezonunda sadece Aras Kargo formasını giyecek. 2006 doğumlu pasör çaprazı kendisini her geçen gün geliştirerek İzmir temsilcisinde önemli süreler alıyor.

“İzmirli sporculardan Filenin Sultanlarına destek”

İzmirli sporcular sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Defne Başyolcu’ya başarılar diledi. Hazal Selin Uygur, “Filenin Sultanlarına VNL’de başarılar diliyorum. Takım arkadaşımız Defne Başyolcu’yu izlemek için büyük keyifle ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Bol şans” dedi. Beliz Başkır, “Milli takımımıza VNL finallerinde bol şans diliyorum. Defne’ye de ayrıca bol şans… Umarım yolun sonu kupa olur” diye konuştu. Bengisu Aygün, “Filenin Sultanlarına VNL finallerinde bol enerjili, bol tutkulu güzel galibiyetli bir final serisi diliyorum. Harikalara yaratacağınızı biliyoruz. Defne seni çok seviyoruz. Ceren Nur Domaç, “Selam Defne, sana ve takım arkadaşlarına başarılar diliyorum. Eve kupa ile dönmeniz dileğiyle” ifadelerini kullandı.