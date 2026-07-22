Son Mühür/Hüseyin Demir Göztepe Spor Kulübü, olimpik branşlara verdiği destek ve emekle geleceğin genç sporcularını yetiştiriyor. 19 olimpik branşla başarıdan başarıya koşan İzmir temsilcisi, yüzme branşında elde ettiği madalyalarla dikkat çekiyor. Göztepe’nin gururu, Türkiye’nin gücünü oluşturan milli sporcular göz kamaştırıyor. Ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada temsil eden Cankat Er, son hazırlıklarını tamamladı. Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden Cankat Er ve antrenör Baturay Altınel mücadele edecek.

“Göztepe’nin milli gururu”

Göztepe’nin ve İzmir’in gururu olan başarılı sporcu Cankat Er, madalya için yüzecek. Göztepe Spor Kulübü’nün Olimpik Branşlar Temsilcisi Deniz Durmaz, “Göztepe yüzme olarak en büyükm hedefimiz; yalnızca başarılı sporcular yetiştirmek değil, Türkiye Milli Takımı’na ülkesini temsil edecek sporcular ve antrenörler kazandırmaktır. Bu hedef doğrultusunda, disiplinli çalışmaya, üretmeye ve Türk yüzmesine değer katmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz” dedi. Üst üste aldığı madalyalarla Göztepe’nin ve İzmir’in gururu olan Cankat Er, Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda adını altın harflerle tarihe yazmak istiyor.