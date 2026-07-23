Son Mühür / Merve Turan - İzmir Bornova Belediyesi Başkanı Ömer Eşki, MTK Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Mancı ve yönetim kurulu üyeleri bir araya geldi. Tekstil Mühendisliği mezunu Başkan Ömer Eşki, sektörün gelişimine yönelik ortak projeleri değerlendirdi.

“Gerekli çalışmaları yapacağız”

Toplantının ardından MTK Sitesini inceleyen Bornova Belediyesi Başkanı Ömer Eşki, çevre temizliği başta olmak üzere altyapı ve üstyapı düzenlemeleri gibi bölgenin temel ihtiyaçlarını inceledi. Bornova Belediyesi’nin imkanlarıyla gerekli çalışmaların yapılacağı sözünü verdi.

“Ömer Eşki’ye ve tüm belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz"

MTK Sitesi Başkanı Ömer Mancı, Bornova Belediyesi'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin teksil mühendisi mühendisi olmasının büyük bir şans olduğundan bahseden MTK Sitesi Başkanı Ömer Mancı, "Belediye Başkanımızın tekstil mühendisi olması bizim için çok büyük bir şans. Bugüne kadar hayata geçirilen çalışmalar, gösterilen vizyoner yaklaşım ve sitemizin sorunlarına gösterdiği hassasiyet nedeniyle Başkanımız Ömer Eşki’ye ve tüm belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.