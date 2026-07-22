Son Mühür/Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de büyük heyecanın başlamasına kısa bir süre kaldı. Tüm takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezonu 6.sırada tamamlayan Göztepe Spor Kulübü, yeni sezonda hazırlıklarına Slovenya’da devam ediyor. Slovenya kampında 3’de 3 yapan sarı-kırmızılılar, son hazırlık maçına çıkıyor. Göztepe’de Mateus Lis’in takımdan ayrılmasından sonra teknik ekibin ve menajerlerin kaleci arayışı devam ediyor.

“Göztepe’nin önceliği Türk kaleci olacak”

Edinilen bilgilere göre İzmir temsilcisinin ilk önceliği Türk kaleci olacak. Eğer sarı-kırmızılı yöneticiler oyuncu piyasasında Türk kalecilere ulaşamazsa yabancı file bekçisini transfer edecek. Göztepe Spor Kulübü’nün oyuncu tarama ekipleri Brezilya’da ve Afrika’da sürdürüyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov ile ekibi kaleci için raporunu Sports Republic ekibine iletti. Kalıcı ve sürdürülebilir finansal yapıyla hareket eden İzmir temsilcisi, Türkiye’ye örnek oldu. Yetiştirdiği ve geliştirdiği oyuncuları Avrupa’ya gönderen sarı-kırmızılıların ekonomik modelli dikkat çekiyor.

“Yored Konate, transfer listesinde yer alıyor”

Başkan Rasmus Ankersen ve heyeti iyi bir kaleciyi transfer etmek için harekete geçti. Göztepe Spor Kulübü, Fransa Ligue 2’de Troyes forması giyen Yored Konate ile ilgileniyor. 31 yaşındaki Burkina Fasolu file bekçisinin sarı-kırmızılılara sıcak baktığı öğrenildi. Tecrübeli kaleci Konate, futbola Sochaux altyapısında başladı. US Boulogne, Valenciennes ve Chateauroux formalarını giydi.

“Tecrübeli file bekçisi”

Fransa'da üstün performansıyla göz kamaştıran Konate, sezgileriyle ön plana çıkıyor. 2025-2026 sezonunda Troyes formasıyla 28 resmi karşılaşmada sahaya çıktı. Deneyimli eldiven üstün performansıyla dikkat çekti. İzmir temsilcisi, Slovenya kampından sonra kaleci ve sol bek pozisyonuna transfer yapmak istiyor. Stoper ve kaleci için arayışını sürdüren sarı-kırmızılı yöneticiler, yakın zamanda transfer yapmayı hedefliyor. İzmir temsilcisinin kaleci transfer listesinde birçok isim yer alırken Jankat Yılmaz ile de ilgileniyor.