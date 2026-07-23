Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Basketbol Ligi’nde Fenerbahçe Koleji ile play-off oynayan, bireysel performansıyla takımına önemli katkılarda bulunan İzmirli Bartu Encü, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. 2005 jenerasyonun parlayan yıldızlarından Encü, basketbol tutkusunu müzikle bir araya getirerek “Yok Taviz” rap müzik albümünü çıkardı. Genç basketbolcu, bireysel basketbol gelişimini, NBA hedefini ve müziğe olan ilgisini gazetemize anlattı.

“Bu sezon önemli tecrübeler kazandım”

Fenerbahçe Koleji ile sezon içerisindeki performansını değerlendiren İzmirli Bartu Encü, “Takım olarak iniş çıkışların olduğu ama karakter ortaya koyduğumuz bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Sezon boyunca mücadeleden vazgeçmeyen bir grup olduk ve play-off hedefimize ulaşmayı başardık. Kendi adıma ise her maçta takımıma katkı vermeye, gelişmeye ve sorumluluk almaya çalıştım. Bu sezon bana önemli tecrübeler kazandırdı ve önümdeki yıllar için değerli dersler çıkarmamı sağladı” diye konuştu.

“Basketbolu daha bilinçli oynuyorum”

Türkiye Basketbol Ligi’nde bu sezon daha bilinçli ve daha olgun bir basketbol oynadığını belirten Bartu Encü, “Elbette istatistikler önemli ama benim için sahada takıma ne kadar yardımcı olduğum daha önemli. Sezon boyunca elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bazı dönemlerde iyi performanslar sergiledim, bazı dönemlerde ise gelişmem gereken noktaları gördüm. Genel olarak kendimi bir önceki sezona göre daha olgun ve daha bilinçli bir oyuncu olarak görüyorum ancak hâlâ kat etmem gereken uzun bir yol var” şeklinde konuştu.

“TBL’de rekabet artıyor”

TBL’de her geçen yıl rekabetin arttığını söyleyen Bartu Encü, “TBL'nin her geçen yıl daha rekabetçi hâle geldiğini düşünüyorum. Birçok takımın kaliteli kadrolar kurması ve genç oyunculara fırsat vermesi ligin seviyesini yükseltiyor. Aynı zamanda Türk basketbolu için önemli bir gelişim platformu olduğunu düşünüyorum. Bu rekabet ortamı hem oyuncuların hem de kulüplerin gelişimine katkı sağlıyor” dedi.

“Hedefim yeni sezona hazır olmak”

Fiziksel ve mental olarak yeni sezona hazır olmak istediğini vurgulayan genç basketbolcu, “Yaz dönemini benim için çok önemli bir gelişim süreci olarak görüyorum. Fiziksel olarak daha güçlü hâle gelmek, şut istikrarımı artırmak ve oyunumu farklı yönlerden geliştirmek istiyorum. Bunun yanında maç analizleri yaparak oyunu daha iyi okumaya çalışacağım. Hedefim yeni sezona hem fiziksel hem de mental olarak daha hazır girme” ifadelerini kullandı.

“İzmir basketbolu gelişiyor”

İzmir basketbolunun geliştiğini söyleyen Bartu Encü, “İzmir basketbolunun Türkiye'de çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. İzmir'de basketbola olan ilgi ve oyuncu potansiyeli oldukça yüksek. Gelecekte de Türk basketboluna önemli oyuncular kazandırmaya devam edeceğine inanıyorum” dedi.

“Yok Taviz”

Rap müziğe olan ilgim uzun yıllardır devam ediyor. Müziği her zaman kendimi ifade etmenin farklı bir yolu olarak gördüm. Dinleyici olarak başlayan bu ilgi zamanla üretme isteğine dönüştü ve kendi sözlerimi yazmaya başladım. "Yok Taviz" de bu sürecin ilk adımlarından biri oldu” diye konuştu.

“Müzik ve spor bir arada”

Müzik ve sporu bir arada geliştiren Encü, “Henüz yolun başında olduğumu biliyorum ve bu alanda öğreneceğim çok şey var. Nasıl basketbolda her gün gelişmeye çalışıyorsam, müzikte de aynı disiplinle kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Eleştirilere açığım, eksiklerimi görmeye çalışıyorum ve zamanla daha iyi işler ortaya koymayı hedefliyorum. Basketbol benim önceliğim olsa da müzik, uzun vadede üzerinde ciddi şekilde çalışmak istediğim ve kendimi geliştirmeye devam edeceğim bir alan” dedi.

“Hedefim NBA”

En büyük hedefinin Avrupa’da ve NBA’de oynamak olduğunu söyleyen genç basketbolcu, “Kısa vadede her sezon oyunumu bir üst seviyeye taşımak ve takımım için daha önemli bir oyuncu hâline gelmek istiyorum. Uzun vadede ise Avrupa'nın en üst seviyelerinde ve mümkün olursa NBA'de mücadele etmek hedeflerim arasında yer alıyor. Bunun için her gün çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğim” şeklinde konuştu.

“Türk basketbolunu en iyi şekilde temsil edeceğim”

Türk basketbolunun tüm paydaşlarına teşekkür eden İzmirli basketbolcu, “Türk basketbolunun gelişimi için emek veren tüm antrenörlere, yöneticilere, kulüp çalışanlarına, hakemlere ve basketbola gönül veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu sporun büyümesi ve daha ileri seviyelere ulaşması için herkes önemli bir rol üstleniyor. Ben de kendi adıma çalışmaya, gelişmeye ve Türk basketbolunu en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Destek veren ve yol gösteren herkese teşekkür ederim” diye sözlerini sonlandırdı.