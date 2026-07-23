Son Mühür/ İzmirli sporcu Tuna Tunca, yaklaşık 40 kilometrelik parkurda 12-14 dereceyi bulan soğuk su, güçlü akıntılar, sert rüzgarlar, gelgitler ve denizanalarıyla mücadele ederek Ocean’s 7 yolculuğunda bir engeli daha aşmayı hedefliyor. Açık su yüzme dünyasının en zorlu etaplarından biri olarak gösterilen Kuzey Kanalı, düşük su sıcaklığı ve değişken doğa koşulları nedeniyle sporcuları fiziksel ve zihinsel açıdan büyük bir sınava tabi tutuyor. Daha önce Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı geçişlerini başarıyla tamamlayan Tuna Tunca, bu parkuru da tamamlaması halinde Ocean’s 7 serisindeki üçüncü başarısını elde edecek. İzmir’in gururu olan Tuna Tunca, birbirinden zorlu etaplara en iyi şekilde hazırlandı. Başarılı sporcu, Türk bayrağını göklerde dalgalandırmak istiyor.

“Soğuk su kampıyla hazırlandı”

Kuzey Kanalı hazırlıklarını uzun süredir İzmir'de sürdüren Tuna Tunca, AXA Türkiye'nin desteğiyle 7 Temmuz'da Kuzey İrlanda'nın Belfast kentine giderek soğuk su adaptasyon kampına katıldı. Donaghadee bölgesinde yılın her günü denize giren Chunky Dunkers yüzme grubuyla antrenman yapan Tunca, yaklaşık 12 derecelik sularda saatler süren çalışmalar gerçekleştirerek geçiş öncesindeki hazırlıklarını tamamladı. Tarihi yüzüşte Tuna Tunca'ya annesi Gül Nur Tunca ile antrenörleri Mert Onaran ve Emre Deliveli eşlik edecek.

“Yaşadığımız hikaye her şeyden daha güzel”

Tuna Tunca'nın annesi Gül Nur Tunca, "Kendisini suyun akışına bırakarak özgürlüğün keyfini yaşıyor. Kuzey Kanalı tüm zorluklarına rağmen, Tuna’ya geçit verecek, buna inanıyoruz. AXA Türkiye desteğiyle yaptığımız soğuk su kampı da Tuna’ya çok iyi geldi. Ocean’s 7 yolunda ulaştığımız yer mutluluk verici, ancak yaşadığımız hikaye ise her şeyden daha güzel. Bu yolculukta bizimle beraber olan AXA Türkiye’ye, kulübümüz İzmir Büyükşehir Belediyespor’a ve destek olan herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

“İzmirli sporcu Türk bayrağını dalgalandıracak”

Nöroçeşitliliğin gücünü temsil eden Tuna Tunca, Kuzey Kanalı'nı başarıyla geçmesi halinde Ocean's 7 hedefinde önemli bir eşiği daha geride bırakacak. İzmirli sporcu, dünyanın en zorlu açık su parkurlarında Türk bayrağını dalgalandırmaya devam etmeyi amaçlıyor. Tuna Tunca, İzmir’in ve ülkemizin gururu olmaya devam ediyor.