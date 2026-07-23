Yoğun arterlerde güvenlik standartlarını yükseltmeyi amaçlayan emniyet yetkilileri, sürat tutkusunun doğurduğu ağır bilançolara karşı radikal kararları sahaya yansıtıyor.

Radar Kameraları Gece Gündüz Affetmiyor

İzmir Emniyet Müdürlüğü, trafiğin en yoğun aktığı caddelerde ve bağlantı yollarında 24 saat esasına dayalı radar denetimlerini resmi olarak başlattı. Sürücülerin "Nasıl olsa bu saatte polis yoktur" düşüncesini boşa çıkaran dijital sistemler, hız sınırını ihlal eden araçları anında tespit edip cezayı elektronik ortama işliyor.

Kaza Riski Hızla Birlikte Katlanarak Artıyor

Uzmanların yaptığı detaylı incelemeler, aşırı hızın ne kadar büyük bir tehdit olduğunu kanıtlıyor. Saatte 80 kilometre süratle ilerleyen bir araçta meydana gelen kazadaki ölüm riski, 30 kilometre hızla seyreden bir araca kıyasla 20 kat artış gösteriyor. Yaya kazalarında da durum farklı değil; araç hızı 30 km/s iken yayanın kurtulma şansı %90 civarındayken, 50 km/s hızda bu şans %10 seviyesine kadar düşüyor.

Çare Belli: Evden Vaktinde Ayrılamıyorsanız Erken Çıkın

İzmir trafiğinde sıkışıklığa kalmadan gideceği yere varmak isteyen vatandaşların yaptığı en büyük hata gaza basmak oluyor. Emniyet mensupları, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 100. maddesindeki yerleşim yeri kurallarına vurgu yaparak açık bir çağrıda bulunuyor: "Trafiğe çıkış saatinizi en az 30 dakika öne çekin, direksiyon başında aceleci davranıp felakete sebep olmayın."