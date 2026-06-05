Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin (SBM) resmi web sayfalarından ilan ettiği güncel listeye göre, poliçe maliyetlerine genel olarak yüzde 1,2 oranında bir zam yansıtıldı. İzmir il sınırları içinde gerçekleştirilecek asayiş ve trafik denetlemelerinde, geçerli bir sigorta sözleşmesi bulunmayan araçlara en ağır yasal yaptırımlar uygulanacak. Sigortasız olduğu belirlenen vasıtalar emniyet güçlerince caddelerden çekilerek otoparklara kilitlenecek ve trafikten men işlemi uygulanacak.

İzmir Sürücüleri İçin Alt ve Üst Sınırlar Belli Oldu

Ulusal basında yer alan haber akışlarına göre, hasarlı ve hasarsız sürücüler arasındaki prim makası bu ay iyice açılmış durumda. İzmir'de en alt risk basamağında ödüllendirilen ve sicili kusursuz olan bir otomobil sürücüsü haziran ayında 8 bin 689 lira prim ödeme avantajına sahip olacak. Buna mukabil, çok sık kaza yapan ve en riskli basamakta konumlanan İzmirli bir araç sahibinin ödeyeceği tutar ise 52 bin 134 liraya kadar tırmanacak. Standart bir binek otomobilin hasarsızlık kademesi dördüncü basamakta yer alıyorsa, bu sürücünün cebinden çıkacak olan genel poliçe bedeli ise 18 bin 421 lira olarak hesaplandı.

İstanbul ve Ankara'daki Güncel Rakamların Analizi

SBM veritabanından derlenen bilgilere göre, diğer metropollerde de fiyatlar tavan yapmış durumda. İstanbul genelinde en riskli gruptaki sürücülerin poliçe tutarı 55 bin 262 liraya fırlarken, aynı kentteki en temiz sicilli sürücüye 9 bin 210 liralık tarife çıkıyor. Ankara'da ise bu makas 53 bin 698 lira ile 8 bin 950 lira arasında bir seyir izliyor. Öte yandan, Türkiye genelinde en yüksek sigorta maliyeti 31 koltuk barındıran büyük ticari otobüslerde görüldü. Bu devasa araçların sıfırıncı basamaktaki tavan prim tutarı tam 379 bin 365 liraya kadar yükselerek sektör temsilcilerini kara kara düşündürmeye başladı.