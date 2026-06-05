Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir, fuarcılık dünyasının en prestijli buluşmalarından birine, UFI Avrupa Konferansı’na ev sahipliği yapıyor.

Tam 52 yıl aradan sonra yapılan bu büyük organizasyon, 36 ayrı ülkeden 400’e yakın sektörel uzmanın Fuar İzmir’de bir araya gelmesini sağladı.

"İzmir’i ‘Fuarlar Şehri’ olarak tanımlıyoruz"

Türkiye’de modern fuarcılığın ilk adımlarının atıldığı şehir olan İzmir, 1947 yılında UFI üyeliğine kabul edilen ilk Türk fuarı olma unvanını taşıyan İzmir Enternasyonal Fuarı ile dünya sahnesindeki yerini çok önceden almıştı. Konferansın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay,

"52 yıl sonra yeniden uluslararası bir UFI organizasyonuna ev sahipliği yapmak bizim için büyük bir gurur. Bu buluşma yalnızca bir konferans değil, aynı zamanda kentimizin köklü ticaret ve fuarcılık birikiminin sürdüğünün güçlü bir göstergesidir.

Türkiye’de fuarcılığın temelleri, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonuyla bir asırdan fazla süre önce bu şehirde atıldı.

Tarihi Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına uzanan İzmir Enternasyonal Fuarı da 1947 yılında UFI üyeliği alan ilk Türk fuarı oldu. Bu nedenle İzmir’i ‘Fuarlar Şehri’ olarak tanımlıyoruz." dedi.

"Uluslararası ortaklıklarımızı güçlendirelim ve geleceği birlikte inşa edelim"

Tugay, Fuar İzmir’in yalnızca yerel değil, uluslararası arenada da ne kadar önemli bir merkez olduğuna dikkat çekti.

Mermerden modaya kadar birçok farklı sektörde yapılan ihtisas fuarlarıyla buranın modern bir ticaret üssüne dönüştüğünü belirten Tugay,

"36 ülkeden gelen 400’ü aşkın sektör profesyonelinin oluşturacağı sinerjinin, küresel fuarcılık endüstrisi için yeni bir dönüm noktası yaratacağına inanıyorum.

Sizleri, Fuar İzmir’in sunduğu güçlü altyapı ve olanaklardan yararlanmaya, aynı zamanda İzmir’in üretim ve ticaret kültürünün bir parçası olmaya davet ediyorum.

Bu eşsiz platformda yeni iş birlikleri geliştirelim, uluslararası ortaklıklarımızı güçlendirelim ve geleceği birlikte inşa edelim." ifadelerini kullandı.

Katılımda rekor seviye

Konferansın ev sahipliği düzeyindeki başarısı, katılımcı sayısında da kendini gösterdi. UFI Avrupa Bölge Direktörü Nick Dugdale-Moore, organizasyonun bugüne kadar gerçekleştirdikleri Avrupa konferansları arasında en yoğun ilgiyi gören etkinlik olduğunu söyleyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlik 3-5 Haziran tarihleri arasında yapıldı

Konferans yalnızca teknik tartışmalarla sınırlı kalmadı. 3-5 Haziran tarihleri arasında yapılan etkinlik boyunca konuklar, İzmir’in tarihi mirasını, mimari dokusunu ve körfez yaşamını bizzat tanıma şansı buldu.

Yarım asırlık bir aradan sonra gelen bu buluşma, İzmir’in yalnızca bir fuar kenti olmadığını, aynı zamanda kültürel derinliğiyle de Avrupa’nın ticaret ağında kilit bir nokta olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.