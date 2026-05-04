Ege bölgesinin o bunaltıcı yaz sıcakları araç motorları üzerinde ekstra bir baskı kurarken, usta tamirciler de yazlık bakımın keyfi bir harcama değil, aksine çok kritik bir güvenlik önlemi olduğu konusunda İzmirlileri sürekli olarak ikaz ediyor.

Ucuza Kaçmanın Bedeli Ağır Oluyor: 150 Bin TL'lik Risk

İzmirli oto tamir ustası Muharrem Dündar, basit bir bakımın atlanmasının ne gibi ekonomik yıkımlara yol açabileceğini gözler önüne serdi. Bugün bir otomobili yaz mevsimine hazırlamanın yaklaşık 5 bin ile 10 bin TL arasında bir faturası olduğunu söyleyen Dündar, bu rakamı ödemekten kaçanların çok daha büyük belalarla karşılaştığını anlattı. Zamanı gelmiş yağın değiştirilmemesi veya radyatördeki antifriz eksikliğinin, sıcak havalarda motorun iflas edip kilitlenmesine neden olduğunu belirten Dündar, "Böyle bir durumda karşınıza çıkacak onarım masrafı rahatlıkla 100 bin ile 150 bin lira aralığına fırlar. Tasarruf ettiğinizi sandığınız 10 bin lira, günün sonunda size 15 misli bir maliyet olarak çok acı bir şekilde geri döner" ifadelerini kullandı.

Yaz Mevsiminin Olmazsa Olmaz Değişimleri

İzmir'in otoyollarında güvenle seyredebilmek adına araçlarda hangi bölümlerin revize edilmesi gerektiği konusunda uzmanların listesi oldukça net. Öncelikle aracın kalbi olan motorun sıvıları; fren hidroliği, motor yağı ve soğutma antifrizi mutlaka optimum seviyeye getirilmelidir. Bunun peşinden, İzmir sıcağında hayat kurtaran klimanın polen filtresi başta olmak üzere hava, yakıt ve motor yağı filtrelerinin sıfır parçalarla değiştirilmesi şarttır. Tüm bunlara ek olarak, eriyen asfalta en iyi tutunmayı sağlayacak yazlık lastiklerin takılması ve fren sistemlerinin detaylı bir kontrolden geçirilmesi, can güvenliği için en önemli faktörler arasında yer alıyor.

İzmir Sokaklarında Güvenli Seyahat İçin Şart

Otomobilinin rutin yaz hazırlıklarını tamamlayan İzmirli vatandaş Mustafa Gündal, bakım yaptırmanın sadece arabayı korumakla ilgili olmadığını belirtti. Gündal, "Aracımın fren, lastik ve yağ bakımlarını eksiksiz bir şekilde ustamıza yaptırdım. Uzun tatil yolculuklarına çıkacağız; kendi eşimizin dostumuzun hayatını tehlikeye atmaya da, yolda kalıp başkalarının trafiğini işgal etmeye de hakkımız yok" diyerek, her bilinçli sürücünün yola çıkmadan önce aracını mutlaka bir uzmana göstermesi gerektiğinin altını çizdi.