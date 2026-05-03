İzmir'in komşu illere göre göreceli konumu kuzeyde Balıkesir, doğuda Manisa ve güneyde Aydın şeklinde özetlenebilir. Batı tarafında ise herhangi bir il bulunmuyor; bu yönde Ege Denizi yer alıyor ve kıyı boyunca uzanan körfezler şehre denizden geniş bir açılım kazandırıyor.

İzmir'in komşu illere göre göreceli konumu hangi yönlerde?

Şehrin idari sınırlarına bakıldığında üç farklı yönde komşuluk ilişkisi göze çarpıyor. Kuzeyde Madra Dağları'nın oluşturduğu doğal eşik üzerinden Balıkesir ile sınırdaş olan İzmir, bu yönde Bergama ve Dikili gibi ilçeleri aracılığıyla bağlanıyor. Doğuda Manisa ile paylaşılan sınır, Kemalpaşa ve Bornova'nın iç kesimlerinden geçerek uzanıyor. Güney tarafında ise Aydın il sınırı bulunuyor ve Selçuk ile Tire çevresi bu hattı oluşturuyor.

Balıkesir, Manisa ve Aydın ile sınır nasıl belirleniyor?

Kuzeydeki Balıkesir sınırı dağlık bir araziden geçtiği için ulaşım belirli güzergâhlarla sağlanıyor. Edremit Körfezi yönünden gelen yollar Dikili ve Bergama üzerinden şehir merkezine ulaşıyor. Doğudaki Manisa hattında Yamanlar ve Nif dağları gibi yükseltiler bulunsa da vadiler sayesinde geçiş kolay. Güneydeki Aydın sınırı ise Küçük Menderes ovasının kenarından ilerliyor ve Kuşadası Körfezi yakınında sona eriyor.

İzmir'in coğrafi konumu neden önemli?

Şehrin üç il ile çevrili olması ve aynı zamanda denize geniş bir kıyısının bulunması, onu bölgenin lojistik kalbi haline getiriyor. Manisa, Denizli, Aydın gibi yakın illerin yanı sıra Uşak, Kütahya ve Muğla'nın ürünleri de İzmir Limanı üzerinden dış pazarlara açılıyor. 629 kilometrelik kıyı uzunluğu, ticaretin yanı sıra turizm potansiyelini de canlı tutuyor.

Hangi ilçeler hangi illere yakın?

En kuzeydeki ilçe Bergama, Balıkesir sınırına yakın bir konumda. En güneydeki ilçe Selçuk ise Aydın il sınırının hemen yanında uzanıyor. Doğudaki Kiraz, Manisa tarafına en yakın ilçe konumunda. En batıdaki Çeşme ise herhangi bir kara komşusu olmayan, denize uzanan yarımadanın ucunda yer alıyor. Bu dağılım, İzmir'in çevresindeki illerle hem ekonomik hem de sosyal bağlarını güçlendiren bir yapı ortaya koyuyor.