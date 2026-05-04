Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir'in tatil beldelerinde kapsamlı bir çalışma var. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz dönemine sayılı günler kala Yarımada bölgesini adeta yeniliyor.

İZBETON ekipleri Seferihisar bölgesindeki çalışmaların sonrasında çalışmalarını Çeşme ve Urla’da yapmaya başladı.

Ekipler, yaz sezonu başlamadan önce yazlık yerlerdeki ulaşım yerlerin asfaltlarını yenileyerek trafik sorununu ortadan kaldırmak istiyor. Alanda görevli ekipler çalışmalarını yaz dönemine yetiştirebilmek için gece gündüz çalışmayı sürdürüyor.

Alaçatı, Uluslararası Ot Festivali’ni yeni yollarıyla karşılayacak

Türkiye’nin merkezi Alaçatı, bu yıl 15. kez kapılarını açacak olan Uluslararası Ot Festivali’ni yeni yollarıyla karşılayacak.

Atatürk Bulvarı'da baştan aşağı yenilendi. 1,2 kilometrelik bu büyük güzergahta yaklaşık 8 bin 500 ton asfalt serildi.

Yalnızca yollar değil, 2,5 kilometrelik kaldırım hattı da yenilenerek yayalar ve şoförlere kullanım kolaylığı sağlandı.

Reisdere’de trafik rahatlayacak

Çeşme’nin bir diğer önemli yeri olan Reisdere Mahallesi 6001. sokağa 5 bin tondan fazla asfalt dökülerek tamamlandı. İlçenin genelindeki yama ve bakım çalışmaları ise devam ediyor.

Urla’nın bağ yolları ve plaj hattı da yenileniyor

Urla’nın Hüseyin Zeren Caddesi'nde, İZBETON, 1,3 kilometrelik yolu yeniledi. Necati Cumalı Caddesi’nde ise asfalt serim çalışmaları devam ediyor.

Urla’daki çalışma yalnızca merkezle sınırlı değil. Yazın en çok tercih edilen Demircili ve Altınköy sahillerine giden yollar ile üzüm ve zeytin bağlarının bulunduğu üretim yolları da çalışma kapsamına alındı. Altyapı çalışmaları sebebiyle bozulan Kuşçular Caddesi, ekiplerin çalışmalarıyla eski haline kavuşacak

Karaburun’da kaldırımlar yenileniyor

Karaburun’un Merkez Mahallesi’ndeki Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde kaldırım yenileme işlemleri başladı. .

Özellikle yayaların yürüyüş rahatlığını artıracak olan bu düzenlemelerin de yaz ayı gelmeden tamamlanması planlanıyor.