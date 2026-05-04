İzmir-Çeşme eski yolunda sabah saatlerinde hareketli anlar meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir beton mikseri, virajı alamayarak şarampole uçtu.

Virajı alamayan araç kontrolden çıktı

Kaza, sabah saat 10.20 sularında Kutlu Aktaş Barajı mevkisinde meydana geldi. Urla yönünden Çeşme yönüne doğru ilerleyen F.İ.İ. yönetimindeki 06 ENL 512 plakalı beton mikseri, zorlu virajda kontrolden çıktı. Sürücüsünün toparlamaya çalıştığı büyük araç, yoldan çıkarak sağ taraftaki boşluğa devrildi.

Ekipler sıkışan şoför için zamanla yarıştı

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesinin ardından olay yerine kısa sürede olay gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, mikserin kabininde sıkışan şoförü çıkarmak için harekete geçti.

İtfaiye ekiplerinin detaylı çalışmasının ardından olduğu yerden çıkarılan F.İ.İ., olay yerinde bekletilen ambulansa taşındı.

Sürücünün sağlık durumu iyi

Çeşme Devlet Hastanesine sevk edilen sürücünün gerçekleştirilen ilk kontrollerinde hayati bir tehlikesinin bulunmadığı ve kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı bildirildi. Hastanede tedavi altına alınan şoförün durumu yakından takip ediliyor.

Yolda inceleme yapıldı

Kaza sebebiyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ekipleri olay yerinde incelemeler yaptı. Ekiplerin başlattığı soruşturma sürüyor.