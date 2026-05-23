Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir - Sigorta sektörü İzmir’de bir araya gelmeye hazırlanıyor. Küresel ve ulusal ölçekte birçok önemli ismi bir araya getirerek yeni iş birliklerinin önünü açmaya hazırlanan organizasyon, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. "Sigorta İzmir - Sigorta Paydaşları İş Birliği Fuar ve Zirvesi", 11-13 Haziran 2026 tarihleri arasında Fuar İzmir’de sektör temsilcilerini buluşturacak.

Üst düzeyde iş birliği

Sigorta şirketlerinden acentelere, brokerlerden eksperlere, asistans şirketlerinden kamu otoritelerine kadar sektörün önemli isimleri bir araya getirmeyi planlayan organizasyon, T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) himayesinde yapılacak. Sigorta İzmir - Sigorta Paydaşları İş Birliği Fuar ve Zirvesi’ne, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK), Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK), İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) gibi köklü kurumlar destek veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve İZFAŞ’ın organizasyonuyla hayata geçirilecek. Fuarın etkinlik partnerliğini ise IUC Events yürütecek.

Gücünü tarihinden ilham alıyor

Fuarın İzmir’de düzenlenmesi, kentin köklü geçmişi açısından da önemli bir yeri var. Köklü tarihinde güçlü bir liman kenti olan İzmir, uluslararası ticaret merkezi olma izlerini taşıyor. Ege’nin incisi, deniz ticareti ve taşımacılığının getirdiği ihtiyaçlarla Anadolu’da modern sigortacılık faaliyetlerinin ilk başladığı şehir olma özelliğini kalbinde barındırıyor.

Fuarla eş zamanlı olarak düzenlenecek olan zirvede, sigortacılık dünyasının en sıcak ve güncel başlıkları masaya yatırılacak. Sektör profesyonellerinin katılımıyla gerçekleşecek panellerde; dijital dönüşüm süreçleri, yapay zekanın sektöre entegrasyonu, afet ve risk yönetimi stratejileri, sağlık sigortalarındaki yeni dönem çözümler de masaya yatırılacak.